مبروك عطية لزوجة ناقمة على زوجها: «لو دخل ببصلة يتشال عالراس يا مهفوفة»

اشتكى زوج من زوجته التي دائمًا ما تبخس حقه في تلبية احتياجات المنزل على أكمل وجه، فكلما اشترى شيئا لا ترضى الزوجة به، وتقوم بمقارنته بما يشتريه زوج اختها. ووجه الزوج شكواه إلى الدكتور مبروك عطية، الذي حرص الأخير الإجابة على هذا السؤال منتقدًا تصرف وسلوك الزوجة وعدم صبرها على زوجها.

مبروك عطية للزوجة الناقمة: مهفوفة

وطالب عطية في مطلع رده على الزوج بتحمل زوجته، قائلًا: «تحملها فهي (مهفوفة) وأسأل الله أن يعينك عليها». ووجه الداعية رسالة إلى الزوجة ومثيلاتها قائلًا: «اللي يدخل بيه الراجل يتباس ويتشال على الراس حتى لو جايب بصلة خضراء».

واضاف مبروك عطية، في فيديو بثه على صفحته الرسمية على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، أنّ أي شيء يأتي به الزوج إلى بيته يجب أنّ يقدر لأنه في المرة المقبلة سيتم مضاعفتها، طالما يلقى الدعم من زوجته.

تلبية احتياجات المنزل

وأشار، إلى أنّ الكثير من الجرائم التي نراها في الوقت الحالي سببها التراكمات والمشكلات المتكررة، موضحًا أن الرجل عليه شراء ما هو مطلوب منه فقط ويكون بقدر ما يستطيع.

واستكمل مبروك عطية رسالته للزوجة: «ارضي بما قدره الله لك ولا تقارني زوجك بغيره، فالأيام تتغير ومن الوارد أنّ يكون زوجك في ظروف مختلفة عن زوج اختك في الوقت الحالي ولكن قد تتبدل الأمور فيما بعد».

وقال، إن من يستطيع اليوم شراء كل متطلباته لن يستطيع غدًا، والعكس، فمن يعجز على شراء كل احتياجاته، فبإذن الله سيكون قادرا على شراء كل حاجته غدًا، مطالبًا الزوجة بالصبر والتحلي بسلوك الصابرين وليست بالوجه الغاضب، فعلى الزوجة استقبال زوجها بكلمات رقيقة.