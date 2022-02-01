16 فائدة لـ «المسليات».. الفشار يحميك من السرطان واللب يقوي المناعة

تعتبر المقرمشات، أو المسليات، من الوجبات الخفيفة التي تتواجد بشكل كبير على ضمن النظام الغذائي للمصريين، خاصة في أوقات المساء، كما أن البعض يعتبرها من الوجبات الخفيفة، وأوضحت طبيبة بالمعهد القومي للتغذية، الفوائد والقيمة الغذائية العالية لعدد كبير من هذه المسليات، والتي تقي من الكثير من الأمراض.

تحدثت الدكتورة هدى مسعود أستاذ مساعد التغذية بقسم البحوث والدراسات الميدانية، عن فوائد الفول السوداني، واللب السوري، والفشار، الترمس، وذلك من خلال الصفحة الرسمية للمعهد على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

فوائد الفول السوداني

يحتوي الفول السوداني على الكثير من الفؤائد الغذائية القوية، إذ أنه مصدر غني وممتاز للبروتينات النباتية، والدهون الصحية، والعديد من المعادن والفيتامينات الرئيسية، وتتمثل أهميته في:

مفيد للقلب.

يعطي إحساسا بالشبع.

مصدر غني بالبروتين.

مفيد للجهاز الهضمي.

والقيمة الغذائية لحبة الفول الواحدة: 45 سعرا حراريا، و5 جرامات من الدهون.

فوائد اللب السوري

يعتبر اللب السوري من أنواع المسليات التى تحظي بتفضيل لدي الكثيرين، نظرا لمذاقه اللذيذ، وفوائده المتعددة، فهو يحتوي على فيتامينات مثل: هـ، ب 6، ب 5، الفوليك، والمعادن مثل: النحاس والحديد، وتتمثل أهميته في:

تقوية الجهاز المناعي.

تنظيم مستويات السكر فى الدم.

مضادة للأكسدة.

يعمل على خفض نسبة الكوليسترول.

القيمة الغذائية لحفنة في حجم قبضة اليد: 45 سعرا حراريا، و5 جرامات من الدهون.

فوائد الفشار

يعتبر الفشار من المسليات والأطعمة الخفيفة الصحية، فهو غني بالمغذيات المختلفة، مثل: الألياف، فيتامين ب، الحديد، الزنك، الماغنسيوم، البروتين، كما إنه يحتوي كميات قليلة من السعرات الحرارية، وتتمثل أهميته في:

يقلل ارتفاع معدل ضغط الدم.

تنظيم مستويات السكر فى الدم.

الوقاية من السرطان.

مفيد فى علاج الإمساك.

القيمة الغذائية لـ 3 أكواب فشار: 80 سعرا حراريا، و3 جرامات بروتين، و15 جرام كربوهيدرات.

فوائد الترمس

يحتوي الترمس على العديد من الألياف والبروتينات، بالاضافة إلى مجموعة من المعادن الأساسية والفتيامينات الضرورية، لعدة عمليات حيوية في الجسم، وتتمثل أهميته في:

تعزيز عمل الجهاز المناعي في الجسم.

علاج حالات الإمساك.

تجديد خلايا البشرة، وعلاج التجاعيد.

يساعد على إدرار البول.

القيمة الغذائية لـ 3 ملاعق ترمس: 100 سعر حراري، و7 جرامات بروتين، و15 جرام كربوهيدرات.