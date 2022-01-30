الخارجية الروسية: أوكرانيا غير مؤهلة لعضوية الناتو

قال وزير الخارجية سيرجي لافروف، إن أوكرانيا ليست مستعدة أو مؤهلة لأن تكون عضوا في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ولن تكون مفيدة له بأي شكل.

وأضاف «لافروف»، في برنامج على التليفزيون الروسي، نقلته وكالة تاس: «اتضح في كل مرة أن الناتو يحاول التوسع شرقا، والآن اقترب بالفعل من أوكرانيا، فهم يريدون سحب هذا البلد إلى هناك، وأعتقد أنه من الواضح للجميع أن أوكرانيا ليست جاهزة ولن تقدم أي مساهمة على الإطلاق في تعزيز أمن الناتو».

عضوية أوكرانيا في الناتو

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن عضوية أوكرانيا في الناتو ستقوض علاقات الحلف مع روسيا، موضحًا: «هذا سيقوض حقا العلاقات مع الاتحاد الروسي لأنه سيكون انتهاكا صارخا للالتزامات التي تعهد بها رؤساء الولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى في الحلف».

يذكر أن لافروف كان قد ألمح إلى فكرة وجود قوى ترغب في إثارة أعمال عسكرية حول أوكرانيا، مضيفًا: «من جانب الاتحاد الروسي، لن تكون هناك حرب مع أوكرانيا، ومع ذلك، لا استبعد أن يكون هناك شخص ما يرغب في إثارة أعمال عسكرية».

نفي روسي جديد لأي تهديد

من جهة اخرى، قال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الأحد، إن روسيا لا تهدد أوكرانيا بأي شكل من الأشكال، فكل مزاعم السلطات الأمريكية بشأن تهديدها هي عبثية.

وأضاف «باتروشيف» خلال مراسم وضع إكليل من الزهور تخليدًا لذكرى ضحايا حصار لينينجراد: «الجميع يقولون إن روسيا تهدد أوكرانيا، بينما لا يوجد تهديد على الإطلاق»، مشددًا على أنه «حتى الأوكرانيون أنفسهم، بمن فيهم المسؤولون، يقولون إنه لا يوجد تهديد، ورغم ذلك يؤكد المسؤولون الأمريكيون أن التهديد موجود، وهم مستعدون للقتال، وتزويدهم بالسلاح، حتى آخر أوكراني».