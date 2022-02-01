شاهد في «رشوة الصحة»: أحد المتهمين طلب 5 ملايين جنيه لإنهاء تراخيص مستشفى

قال الشاهد الأول أحمد سمير، إنَّ صلاح قاسم هو الشاهد الأول الذي حضر لمقر هيئة الرقابة الإدارية يوم 21 سبتمبر الماضي، وأبلغ أنَّه شريك في مستشفى دار الصحة، وكانت لديه مشكلة في إنهاء التراخيص، إلا أنَّ المتهم الأول أخبره بأنه سيتولى إتمامها، خاصة أنَّما تعرفا من خلال الدكتور صلاح قاسم ويدعى محمد أمين، وعرفهم على المتهم الثاني السيد الفيومي اللي عرفهم على المتهم الأول الأشهب».

المتهمون الأربعة وصلاح قاسم اجتمعوا في أحد مطاعم التجمع

وأضاف الشاهد الأول: «اجتمع صلاح قاسم ومحمد أمين وحسام فودة وسيد الفيومي مع محمد الأشهب في أحد المطاعم بالتجمع، والأخير عرض على الأول إنهاء إجراءات استخراج تراخيص المستشفى مقابل 5 ملايين جنيه».

وكان قد وصل إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، المتهمين الأربعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة»، لحضور ثالث جلسات محاكمتهم، وسط حراسة أمنية مشددة، مع غياب المتهم الثاني نظرا لإصابته بفيروس كورونا.