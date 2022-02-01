وصول المتهمين في قضية «رشوة وزارة الصحة» للمحكمة وسط حراسة مشددة

وصل، منذ قليل، إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، المتهمين الأربعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة»، لحضور ثالث جلسات محاكمتهم، وسط حراسة أمنية مشددة، مع غياب المتهم الثاني نظرا لإصابته بفيروس كورونا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد وسامح سعيد أحمد والدكتور عادل محمد السيوي.

رشوة 5 ملايين جنيه

وأحيل المتهمون الأربعة، «محمد عبدالمجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة»، «السيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب ومالك مستشفى الفيومي»، «حسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش»، «محمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر»، في وقت سابق، للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة وزارة الصحة، إذ يواجه المتهم الأول تهمة تقاضي 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه دفعة أولى على سبيل الرشوة من أحد مالكي مستشفى خاص، بواسطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.