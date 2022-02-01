ما هي الأشهر الحرم؟.. وسبب تسميتها بذلك

شهدت محركات البحث، عمليات مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية، لمعرفة إجابة سؤال ما هي الأشهر الحرم؟ وما أسباب التسمية وكم عدد الأشهر؟ وجاءت كثرة البحث تزامنا مع استطلاع رؤية هلال شهر رجب اليوم، الذي يبدأ غدا وفقا للحسابات الفلكية.

ما هي الأشهر الحرم؟

ويعد سؤال ما هي الأشهر الحرم؟، من الأسئلة الشائعة عبر محركات البحث، وخلال هذا التقرير تستعرض «الوطن» الإجابة وفقًا لما جاء في كتب السير والتاريخ:

هناك 3 أشهر متتالية وواحد فقط منفصل، وتبدأ من شهر ذي القعدة، ويليه ذي الحجة، ثم محرم، وبذلك تكون هذه هي الـ 3 أشهر الحرم المتتالية، أما الشهر المنفصل هو شهر رجب، الذي يعتبره البعض بداية العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك.

أسباب تسمية الأشهر الحرم

عَنْ أَبِي بَكْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ وَذُو الحِجَّةِ وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ) رواه البخاري.

الهدف من الأشهر الحرام

ومن أبرز أهداف وأسباب الأشهر الحرم؛ تمكين الحجاج من الوصول بأمان لمواقع الحج، وكذلك التجار وأماكن التجارة حتى يأمن العرب على تجارتهم خلال الأشهر الحرم.

وفي سياق سؤال ما هي الأشهر الحرم؟ أشارت كتب السير إلى أنه خلال الأربعة أشهر الحرم في السنة الهجرية، لم يكن العرب يمتنعون عن الصيد فيها إلا أنه منع في مدينتين وهما المدينة المنورة ومكة المكرمة وقت الحج والعمرة.