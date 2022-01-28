معهد البحوث الفلكية: غرة شهر رجب توافق يوم الأربعاء 2-2-2022

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقاً للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد، فإن هلال شهر رجب، سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 46 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الثلاثـاء 29 من جمادى الآخرة 1443هجرية، الموافق 1/2/2022 «يوم الرؤية».

وأضاف «القاضي» في بيان: «يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 16 دقيقة بعد غروب شمس «يوم الرؤية»، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 15: 19 دقيقة».

وتابع: «أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (9 – 31 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر رجب 1443هـ، فلكياً، يوم الأربعاء2/2/2022.