الإفتاء تنفي بدء شهر رجب غدا الثلاثاء: الرؤية الشرعية لم تظهر

أصدرت دار الإفتاء المصرية، بيانا توضيحيا، تحت عنوان «تصحيح مهم»، حول أول أيام شهر رجب 1443 هجريا، نفت من خلاله ما تردد على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بأن غدا الثلاثاء هو أول أيام شهر رجب.

ونشر الحساب الرسمي على «فيسبوك»، منذ قليل: «انتشر على معظم الصفحات على الفيس بوك أن غدًا أول شهر رجب وهذا الأمر غير صحيح».

الإفتاء تعلن موعد استطلاع الهلال

وبخصوص أول أيام شهر رجب واصلت دار الإفتاء في بيانها: «غدًا موعد استطلاع الهلال وسيتم إعلان موعد بداية شهر رجب غدًا بإذن الله بعد صلاة المغرب».

الرؤية الشرعية لم تظهر

أضافت دار الإفتاء على منشورها بصفحتها الرسمية «فيس بوك»، أن الرؤية الشرعية لم تظهر، وبالتالي لم يعرف موعد بداية شهر رجب إلى الآن.