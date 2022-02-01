وفاة والدة الفنان حازم سمير إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد

أعلن الفنان حازم سمير وفاة والدته بعد إصابتها منذ أيام بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طالبًا جمهوره بالدعاء لها.

حازم سمير يكشف عن وفاة والدته

ونشر حازم سمير عبر حسابه على «فيسبوك»، نعيا لوالدته، قال فيه: «والدتي في ذمه الله تعالى.. اسألكم الدعاء والفاتحة».

إصابة والدة الفنان بكورونا

وكان «سمير» أعلن عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكتب عبر حسابه على فيسبوك منذ أيام قائلا: «أرجو الدعاء لامى الحبيبة بالشفاء العاجل من مرض الكورونا و خروجها سالمة من مستشفى العزل على خير، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شئ، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين».