رئيس وزراء البرتغال يدخل «العزل» بعد إصابته بفيروس كورونا

قالت السلطات البرتغالية، إن رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، ظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد، اليوم، من خلال إجراء اختبارين مختلفين، لكن لم تظهر عليه أعراض المرض بعد، وسيخضع للعزل لمدة سبعة أيام، بعد إبلاغ رئيس جمهورية البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بنتائج الاختبارات، ووضع «كوستا» الصحي، في بيان رسمي صدر عن مكتب رئيس الوزراء.

تأجيل إعلان تسلم «كوستا» لولاية جديدة

بسبب عزل كورونا، لم يتمكن «كوستا» من مقابلة وفد الحزب الاشتراكي الذي سيستقبله رئيس الجمهورية، غدا في بيليم، في نطاق جلسات الاستماع، بهدف تعيين رئيس الوزراء الجديد، الذي كان من المفترض أن يكون كوستا، وبصفته الأمين العام للحزب الاشتراكي، خاض حملة انتخابية خلال الأسبوعين الماضيين، للانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأول، وفاز بها الاشتراكيون بأغلبية مطلقة.

وتعد هذه هي المرة، الأولى التي يُصاب فيها رئيس الوزراء البرتغالي بالفيروس، لكنه كان بالفعل في عزلة خلال فترة عيد الميلاد عام 2020، وفي 17 ديسمبر 2020، بدأ أنطونيو كوستا فترة عزل وقائي وقائي، بعد أيام من ذلك في قصر الإليزيه في باريس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

انتخابات رغم تفشي كورونا

وكان البرتغاليون، تخلوا مؤقتا، عن إجراءات العزل الخاصة بفيروس كورونا، إذ ذهبت أعداد كبيرة من الناخبين إلى صناديق الاقتراع، أمس الأول، للمشارمة في الانتخابات البرلمانية في البرتغال، مع إقبال كبير على الاقتراع، على الرغم من تفشي فيروس كورونا.

وسمحت الحكومة للمصابين، بمغادرة العزل COVID والإدلاء بأصواتهم شخصيًا، قبل إغلاق مراكز الاقتراع بنحو ساعة، بينما ارتدى مسؤولو الانتخابات بدلات حماية.