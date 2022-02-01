الإفتاء تعلن غدا الأربعاء أول أيام شهر رجب

استطلعَت دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسعِ والعشرين من شهر جمادي الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الأول من فبراير لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

ثبوت هلال شهر رجب

وقالت دار الإفتاء في بيان لها منذ قليل: «تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رجب لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الثاني من شهر فبراير لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا».

وأضافت الدار: «وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير».

صيام شهر رجب

وأجابت الدار في وقت سابق، عبر قناتها على يوتيوب، عن حكم الصيام في شهر رجب، وهو أحد الأشهر الحرم، موضحة أنّه «مستحب» كما هو الحال في كل الأوقات، قائلة: «الصيام في رجب مُستحب كالصيام في أي شهر، لما ورد عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم، حين قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا والله تعالى أعلى وأعلم».