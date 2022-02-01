لراغبي العمل من جميع الفئات.. توجه لأقرب وحدة محلية واحصل على التمويل

أكدت وزارة التنمية المحلية على وجود تيسيرات أمام الشباب والمرأة الراغبين في الحصول على فرصة عمل، أو إقامة مشروع صغير أو متوسط، من خلال تقديم الدعم لهم، وعلى كل من لديه مشروع، ويبحث عن تمويل سرعة التوجه إلى الوحدة المحلية التابع لها للحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية، ببطاقة الرقم القومي وصورة المؤهل، وإبراز الموقف من التجنيد.

فرص عمل للشباب والمرأة

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة توفر كل الدعم للشباب والمرأة من خلال تشجيع المشروعات وتوفير فرص العمل، إذ تدعم المشروعات وتقدم قروضا ميسرة، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن صندوق التنمية المحلية يدعم المشروعات، وأيضا «برنامج مشروعك» يوفر كل الدعم بمختلف المحافظات، ويمكن لمن لديه فكرة مشروع أو يسعى لتحسين دخله التقديم للوحدة المحلية للحصول على قرض ميسر لإقامة المشروع.

تقديم دعم فني

ومن جانبه، أشارت وزارة التنمية المحلية في تقرير لها، أن الوحدة المحلية تقدم الدعم الفني للمواطنين والتدريب لمن يرغب، والتسويق لكل من حصل على قرض بعد دراسة جدوى للمشروع، والتحقق من صلاحية موقع المشروع، موضحة أن فرص العمل متاحة لكل من يسعى لإقامة مشروعه، سواء في القرى أوالنجوع والمدن مع التركيز على المناطق البسيطة، بهدف زيادة دخل الأسر، ومواجهة البطالة مع دعم مشروعات المرأة المعيلة في الصعيد والوجه البحري.

قروض لذوي الهمم

ومن المقرر خلال الفترة المقبلة توسيع عدد المستفيدين من خدمات صندوق التنمية المحلية بتوفير قروض لذوى الهمم بفائدة لاتتجاوز 4%، بجانب دعم وتشجيع كل الحاصلين على محو الأمية والراغبين فى إقامة مشروعات، إذ توفر قروضا لهم بنفس الفائدة من باب الدعم والتشجيع لدورهم، وشددت وزارة التنمية المحلية في تعليماتها للمحافظات بالتركيز على القرى، التي تشهد تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» وتطوير الريف وتوضيح كل الخطوات والطرق التي يتبعها المواطن لتمويل مشروعه وتذليل العقبات على الفور، والرد على تساؤلات المواطنين أولا بأول من خلال المركز التكنولوجي أو الوحدة المحلية، وخطوات الحصول على قرض ميسر لإقامة مشروع سواء زراعي أو حيواني وخلافه.