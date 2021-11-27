وظائف وزارة التنمية المحلية 2021.. الشروط والتفاصيل

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن حاجتها لشغل بعض وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من الدرجة الممتازة والدرجة العالية ودرجة المدير العام ما بين سكرتير عام محافظة وسكرتير مساعد ورئيس حي ومدينة.

ويستمر التقديم من الفترة 21 نوفمبر الجاري حتى 20 ديسمبر المقبل، وعلى الراغبين في التقدم استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفي والمتضمن المستندات المطلوبة، ويمكن الحصول عليه من البوابة الإلكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية، وتضمَّنت شروط التقديم لوظائف وزارة التنمية المحلية، كما أوضحت الوزارة عدة نقاط وهي:

شروط التقديم لوظائف وزارة التنمية المحلية

- الحصول على مؤهل عالٍ مناسب وتقديم صور جميع المؤهلات.

- القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات والأهداف.

- الحصول على دورات تدريبية متقدمة في مجال الإدارة والقيادة.

- إجادة اللغة اللإنجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- تقديم مقترح تطوير للوظيفة المتقدم إليها

- صور شهادات الدورات التدريبية والشكر والتقدير.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي و4 صور شخصية 4x6.

- استيفاء شروط التعيين المنصوص عليهما بالمادتين (14) و(17) من قانون الخدمة المدنية بالدولة رقم (81) لسنة 2016، وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 25 لسنة 2019.

شروط العاملين بالجهاز الإداري

وفيما يتعلق بالشروط التي تسري على العاملين بالإدارة المحلية والمتقدمين من الجهاز الإداري للدولة، فهي كالتالي:

- قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في الدرجة الأدنى في حالة التقدم لشغل وظيفة من الدرجة الممتازة أو الدرجة العالية من تاريخ بداية الإعلان.

- قضاء مدة بينية عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) من تاريخ بداية الإعلان.

- الالتزام التام بنماذج بيان الحالة والشهادة القانونية ومقترح التطوير المرفقة بالإعلان واعتمادها من السلطة المختصة (المحافظ - السكرتير العام –رئيس الجهة) خلال فترة الإعلان.

- تقديم الإنجازات بعد إقرارها واعتمادها من السلطة المختصة بما لا يزيد عن ثلاث صفحات عن مدة آخر ثلاث سنوات معتمدة من (المحافظ - السكرتير العام –رئيس الجهة) خلال فترة الإعلان.

- أن يكون حاصلاً على تقدير كفء على الأقل عن آخر سنتين.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة.

- مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها على أن يتم إعداد المقترح بالكمبيوتر طبقاً للنموذج المرفق.

- صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.

مدة الخدمة

- قضاء مدة خدمة كلية لا تقل عن 19 عاماً في حالة التقدم لشغل وظيفة من الدرجة الممتازة، و18 عاماً في حالة التقدم لشغل وظيفة من الدرجة العالية، و17 عاماً في حالة التقدم لشغل وظيفة من درجة المدير العام.

- الالتزام التام بتقديم شهادة الخبرة والسيرة الذاتية بالنسبة لضباط القوات المسلحة والشرطة ومقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها على أن يتم إعداد المقترح بالكمبيوتر طبقاً للنموذج المرفق.

- شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.

- تقديم ما يفيد سيرة ذاتية شخصية باللغة العربية وشهادة قانونية إن أمكن للمدنيين من خارج الجهاز الإداري وشهادات الخبرة عن مدة الخبرة السابقة وشهادات قيد من النقابات المختلفة المذكورة في السيرة الذاتية.

- لن يلتفت إلى الطلبات الواردة بالبريد أو على غير الموقع المحدد بالإعلان أو بعد إنقضاء الفترة المحددة لتلقي الطلبات.

- يراعى إرسال المستندات على الموقع المحدد بالإعلان وتحديد إيميل شخصي للمتقدم ليتم المراسلة عليه.