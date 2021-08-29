«ابدأ مشروعك».. برنامج لتدريب الشباب على إدارة المشروعات بالعريش

انطلقت في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، التدريبية المجانية بعنوان «ابدأ مشروعك»، المقدمة من جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعابة مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، وتستمر لمدة 5 أيام.

تدريب الشباب على عمليات انتقاء وبدء إنشاء المشروعات

وقال طارق الشوربجي، رئيس قسم الخدمات غير المالية بجاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الدورة تهدف إلى تدريب الشباب على عملية انتقاء المشروعات، والبدء الفعلي في إنشاء مشروع، يتيح لصاحبه النجاح، والاستفادة مما تقدمه الدولة من امتيازات للمتقدمين في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

التضامن الاجتماعي: الدورة تعريفية لمساعدة أصحاب المشروعات

وأكدت سعدية محمود، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بشمال سيناء لـ«الوطن»، أن مديرية التضامن شاركت في البرنامج التدريبي من أجل تذليل العقبات أمام المتقدمين للمشروعات، وأضافت أن عملية التدريب سوف تستمر لمدة 5 أيام، من خلال متخصصين، لتسليط الضوء على بعض المشروعات، ومعرفة إدارة المشروع، والاستفادة من الامتيازات التي تقدمها الحكومة للمستفيدين من المتقدمين.

20 متدرباً ومتدربة يشاركون في البرنامج التدريبي لـ5 أيام

وقالت حنان حسن، مدير مكتب وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة شمال سيناء، إنه الدورة يشارك بها 20 متدرباً ومتدربة، ممن تقدموا للاستفادة من البرنامج التدريبي، وأوضحت أن مدة انعقاد الدورة 40 ساعة متفرقة، مقسمة على 5 أيام، وهي المدة المحددة لاجتياز الدورة.