«التخطيط»: برنامج تدريبى لتأهيل مقيّمى جائزة مصر للتميز الحكومى

وقّعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بروتوكول تعاون أمس، لتصميم وتنفيذ برنامج تدريبى لتأهيل مقيّمى جائزة مصر للتميز الحكومى.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن توقيع البروتوكول يأتى انطلاقاً من رؤية «جائزة مصر للتميز الحكومى»، لتعزيز الشراكات وأُطر التعاون بين الجائزة والشركاء والأطراف المعنية من مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، مشيرة إلى تبنى إدارة الجائزة توسيع قاعدة المقيّمين المصريين المعتمدين، وبالتالى تصميم برامج تأهيلية متخصّصة لتأهيل ورفع كفاءاتهم ومهاراتهم من خلال الشركاء الاستراتيجيين فى مجال التميّز، وفقاً لنماذج التميّز الخاصة بجائزة مصر للتميّز الحكومى، باعتبار أن نزاهة وحوكمة عمليات التقييم هى حجر الزاوية بالنسبة للجائزة.

وأكدت أن جائزة مصر للتميز الحكومى تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، حيث يتم تكريم المتميزين فى أداء الخدمات العامة تكريماً معنوياً ومادياً، مما يُرسّخ قيم العطاء والانتماء، ويحفّز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، للمساهمة فى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح المهندس خالد مصطفى، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى أن هناك مجموعة من المهارات الفنية والتخصّصية التى سيحصل عليها المقيم بنهاية البرنامج التدريبى، وفقاً للبروتوكول؛ تمهيداً لاجتيازه اختبار الاعتماد النهائى من إدارة الجائزة، وتتمثل هذه المهارات فى الإلمام بمفاهيم التميز والمعايير المختلفة الخاصة بالفئات، ومفاهيم وأطر الحوكمة والعمل المؤسسى داخل الجهات الحكومية، والممكنات الأساسية للإبداع والابتكار.