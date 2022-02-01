«التجارة: استمرار رسم الصادر على الرمال والرخام والجرانيت لمدة عام

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية، لمدة عام اعتباراً من 9 فبراير الجارى على ألا يسرى هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة فى المناطق الحرة داخل مصر وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ونص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على كتل ومجروش التالك بواقع 1200جنيه للطن، ومسحوق بودرة التالك بواقع 500 جنيه للطن، وبودرة التالك فائقة النعومة (50 ميكرون فأقل) بقيمة 300 جنيه للطن، وخام الكوارتز بواقع 150 جنيهاً للطن، وكتل خام الفلسبار بواقع 150 جنيهاً للطن، ومجروش ومسحوق خام الفلسبار بقيمة 75 جنيهاً للطن، وبلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيباً أولياً بواقع 400 جنيه للطن، وبلوكات الجرانيت الخام أو المشذب تشذيباً أولياً بواقع 400 جنيه للطن، والرمال بواقع 150 جنيهاً للطن.

وقال إبراهيم السجينى، مساعد الوزيرة، إن هذا القرار يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الأولية وعدم تصديرها فى صورتها الخام بما يسهم فى تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محلياً والحفاظ على المخزون المحلى من خامات المناجم والمحاجر.