وزيرة التجارة: نعمل على مشروع إحلال التوك توك.. ونبدأ بالقاهرة الكبرى

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم، إن قرار منع استيراد مكونات المركبة ذات الثلاث عجلات جاء من أجل العمل على حصر عدد المركبات التي تعمل في مصر حاليا، نتيجة عدم وجود رقم رسمي لها.

برنامج لإحلال التوك توك

وأكدت خلال ورشة عمل اليوم بشأن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه لا يمكن منع سير التوك توك قبل إتاحة البديل، وهو عبارة عن برنامج إحلال مثل إحلال السيارات بالغاز الطبيعي بفترة سداد طويلة وميسرة؛ نظرا للأبعاد الاجتماعية التي ترتب عليها وجود هذه المركبة.

وكشفت أن الوزارة تعمل على إطلاق برنامج الإحلال بمجرد انتهائه، على أن يتم إطلاقه أولا بمحافظات القاهرة الكبرى، ثم يتم تعميمه على باقي المحافظات أسوة بما حدث مع السيارات.

ومن ناحية أخرى، قالت الوزيرة، إن جهاز تنمية المشروعات يعمل على زيادة الوعي بالقانون الجديد والحوافز التي يتم تقديمها من أجل دعم قطاع المشروعات الصغيرة، وقالت إن فروع الجهاز تبلغ 33 فرعا في 27 محافظة، وإنه يتم العمل بالتعاون مع حزب مستقبل وطن للمساعدة في التوعية بالقانون الجديد وحوافزه.

وأضافت أن الوزارة تستهدف إطلاق حملة كبرى موسعة من أجل التعريف بالقانون الجديد والحوافز الموجودة، وهناك برامج في الجهاز تبدأ من فكرة المشروع، فضلا عن وجود إدارة تسويق في الجهاز.

إتاحة كافة التسهيلات لوصول الدعم إلى مستحقيه

وأكدت «جامع»، أنه لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتعثرين طالما لم يكن صاحب المشروع متعمدا التعثر، موضحة أن الجهاز يقوم بعمل جدولة السداد حال تعثر صاحب المشروع، كجزء من الدعم الذي يتم تقديمه للشباب، خاصة أن الهدف الأساسي للجهاز والقانون الجديد يتمثل في إتاحة كافة التسهيلات لضمان وصول الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة.