وزيرة التجارة: تراخيص مؤقتة لأصحاب المشروعات الصغيرة لحين توفيق أوضاعهم

دعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، اليوم، أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تمارس نشاطها بشكل غير رسمي، إلى الاستفادة من الخدمات والتيسيرات الجديدة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، وأن يتوجه أصحابها لوحدات الخدمة التابعة للجهاز بمختلف المحافظات لتوفيق أوضاعها، والاستفادة من المزايا والتيسيرات التمويلية والضريبية التي وردت بالقانون.

المشروعات الحاصلة على تراخيص توفيق الأوضاع

وأكدت جامع، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي للجهاز اليوم، أن المشروعات الحاصلة على تراخيص توفيق الأوضاع لا تحاسب ضريبيًا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع في حالة كونها غير مسجلة ضريبيا قبل هذا التاريخ، وأن لصاحب المشروع الحق في الاختيار بعد استصدار الترخيص بين المحاسبة بالضريبة المبسطة القطعية وفقا للقانون 152 لسنة 2020 أو المحاسبة ضريبيا وفقا لقانون الضريبة على الدخل.

الاستفادة من معاملة ضريبية مبسطة

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أنه فور حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على الترخيص المؤقت، فإن ذلك يتيح لها الاستفادة من معاملة ضريبية مبسطة وفقا للآتي:

- 1 % من حجم الأعمال لمشروع حجم أعماله السنوي 3 ملايين جنيه، ولا يجاوز 10 ملايين جنيه.

- 0.75 % من حجم الأعمال لمشروع حجم أعماله السنوي 2 مليون جنيه، ويقل عن 3 ملايين جنيه.

- 0.50 % من حجم الأعمال لمشروع حجم أعماله السنوي مليون جنيه، ويقل عن 2 مليون جنيه.

تحديد فئات الضريبة المستحقة على حجم الأعمال

كما تستفيد أيضًا مشروعات الاقتصاد غير الرسمي متناهية الصغر فور حصولها على الترخيص المؤقت بتحديد فئات الضريبة المستحقة على حجم الأعمال وفقاً للآتي:

- 1000 جنيه سنوياً لمشروعات حجم أعمالها السنوي يقل عن 250.000 جنيه.

- 2500 جنيه سنوياً لمشروعات حجم أعمالها السنوي 250.000 جنيه، ويقل عن 500.000 جنيه.

- 5000 جنيه سنوياً لمشروعات حجم أعمالها السنوي 500.000 جنيه، ويقل عن مليون جنيه.

الحصول على رخصة مؤقتة

وأشارت جامع إلى أن أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، يمكنهم التوجه لأفرع جهاز تنمية بكافة المحافظات للحصول على رخصة مؤقتة تصل مدتها لخمسة سنوات لحين توفيق أوضاعهم.