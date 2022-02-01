الرئيس الروسي: لا يمكن السماح لأحد بتعزيز أمنه على حساب دول أخرى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو لم تجد استجابة مناسبة لثلاثة مطالب رئيسية، بما في ذلك عدم نشر أنظمة أسلحة هجومية، بالقرب من الحدود الروسية، مضيفا أن الولايات المتحدة والناتو تجاهلا مطالب موسكو الأساسية.

وبحسب وكالة تاس، أكد «بوتين» في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في روسيا، أنهما تبادلا الآراء بشكل كبير، فيما يتعلق بالمقترحات الخاصة بمنح روسيا ضمانات قانونية طويلة الأجل، للأمن من الغرب.

روسيا لم تحصل على إجابة لثلاثة مطالب رئيسية

وأضاف بوتين، «اسمحوا لي أن أشير إلى أننا نحلل عن كثب الردود المكتوبة التي وردت من الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي في 26 يناير، ومع ذلك، فمن الواضح بالفعل، وأبلغت رئيس الوزراء عن ذلك، أنه تم تجاهل مخاوف روسيا الأساسية».

وأوضح الرئيس الروسي، أن موسكو لم تجد استجابة كافية لثلاثة مطالب رئيسية، هي منع توسع الناتو، وعدم نشر أنظمة أسلحة الضربة بالقرب من الحدود الروسية، وإعادة البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، إلى المواقع الموجودة في عام 1997، عندما صدر القانون التأسيسي لروسيا والناتو، وتم التوقيع عليه.

الولايات المتحدة تتجاهل مخاوف روسيا

استكمل تصريحاته: «في الوقت نفسه، في تجاهل لمخاوفنا، تشير الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي عمومًا، إلى حق الدول في اختيار طرق لضمان أمنها بحرية، لكن هذا لا يتعلق فقط بمنح شخص ما الحق في اختيار كيفية ضمان أمنة بحرية، فهذا ليس سوى جزء واحد من المبدأ المعروف المتمثل في عدم قابلية الأمن للتجزئة»، مشددا على أن الشق الثاني، ينص على أنه لا ينبغي السماح لأحد بتعزيز أمنه على حساب أمن الدول الأخرى.

وأشار تقرير الوكالة الروسية، إلى أن الرئيس الروسي ورئيس الوزراء المجري، ناقشا الوضع الحالي للأمور في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وفي الختام، أعرب بوتين عن امتنانه لفيكتور أوربان للعمل المشترك المثمر، وقال «إنني على ثقة من أن نتائج محادثاتنا ستساعد في زيادة تعزيز الشراكة الروسية المجرية متعددة الأوجه».