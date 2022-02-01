منقذ طفل عين شمس: «معرفهوش.. وكسرت باب الشقة علشانه»

كشف ناصر خلف، منقذ طفل عين شمس، كواليس إنقاذه طفل معلق بأحد شبابيك منزل بالمنطقة، أنه أثناء ذهابه بصحبة ابنه من أجل الكشف عليه، لاحظ وجود تجمهر عدد من الأشخاص، وطفل معلق بالشباك، فترك ابنه مهرولا لإنقاذ الطفل المعلق، نافيا أي صلة قرابة بينه وبين الطفل وأهله.

خلف: «جازفت بعمري علشان أنقذ الواد.. سبت ابني والتوك توك»

أضاف «خلف»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية «ON»، أنه مع خروجه من الشباك بالدور أسفل الدور الموجود به الطفل، سمع صوت الناس ينهوه عن فعل ما فعله ذلك، «جازفت بعمري علشان أنقذ الواد، وسبت ابني والتوك توك وجريت علشان أنقذه».

أوضح أنه كسر باب الشقة أسفل شقة الطفل، من أجل إنقاذ الطفل المعلق، الأمر الذي استغربه صاحب الشقة وأبناءه، وبعد خروجه على شباك المنزل، ابن صاحب الشقة تشبث به حتى لا يقع من الشباك، «مفكرتش ومخوفتش، اللي بيحمي ربنا، وأنا على قد حالي شغال سواق توك توك».

معرفش اسم الولد ايه ولا أعرف حد من أهله

أكد أن لديه 3 أبناء ياسين وأحمد ومالك، مستطردا: «أنا معرفش اسم الولد إيه، ولا أعرف حد من أهله، وربنا اللي أعلم بظروفهم».

وكان فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصد خلال مقطعه الذي صوره في دقيقة و23 ثانية تقريبًا، مشاهد مفزعة، أثناء محاولة الصغير الصعود مرة أخرى هربًا من الموت المحقق، لكنه فشل وجرى إنقاذه على يد شاب آخر، كان يقف بالأسفل، تحرك بشكل جيد من خلال الصعود سريعًا لإنقاذ حياة الطفل، في الوقت الذي وقف فيه الجميع، يصرخ مناديًا على الطفل أن يتراجع، فيما قرر البعض منهم إحضار أغطية لفرشها، انتظارًا لسقوط الطفل، وحمله، قبل أن يسقط أرضًا ويصيبه مكروه.