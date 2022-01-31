حصيلة 7 أعوام من الحرب اليمنية.. أكثر من 1000 طفل قتلوا على يد الحوثي

بعد مرور ما يقرب من سبعة أعوام على اندلاع الحرب اليمنية، ذكرت تقارير حقوقية، وبيانات رسمية أنّ هناك جرائم حرب ارتُكبت بحق الأطفال اليمنيين، إذ اتهمت ميليشيا الحوثي بالضلوع في وقوع تلك الجرائم.

الحوثيون يرتكبون جرائم بحق الأطفال

كانت الأمم المتحدة ذكرت، في تقرير نشرته، عبر خبرائها في اليمن، أنّهم أوصوا بعقوبات على الحوثيين بسبب تجنيد الأطفال، وقتلهم في الحرب تحت قيادتهم فيما قالوا عنه المحارق الحوثية بحق أطفال اليمن، وفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية»، كما أُرسلت توصيات للأمم المتحدة بضرورة إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب الدولية.

قادة الحوثيين يرتكبون جرائم حرب

وأفاد تقرير للأمم المتحدة، أنّ أمراء الحرب هم محمد ناصر العاطفي، المعين وزير للدفاع بحكومة الانقلاب الحوثية، ووزير التعليم يحيى الحوثي، شقيق زعيم الميليشيات محمد علي الحوثي، وكان عدد من الخبراء الدوليين طالبوا وناشدوا بضرورة التصدي لإرهاب الحوثي ضد الأطفال الأمر الذي يوجي بحياتهم، كما أوصوا بضرورة الوقوف ضد وسائل الإعلام المحلية.

صواريخ الحوثي قتلت وأصابت أكثر من 1000 طفل يمني

وبحسب تقارير أممية، فإن الصواريخ التي أطلقتها طائرات الحوثي تسببت في مقتل وإصابة أطفال محافظة مأرب، حيث أصابت أكثر من 1000 طفل بمحافظة مأرب منذ بداية الانقلاب الحوثي عام 2014، ووثق تقرير حقوقي لمكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب، صدر الأحد، أن صواريخ المليشيات وطائراتها المفخخة وألغامها وعبواتها الناسفة بمأرب قتلت وأصابت 1028 طفلاً.

قتل واعتداءات وتعذيب

وتناول تقرير جرائم الحرب بحق الأطفال، حيث حمل عنوان وتحت «قتل الطفولة»، حيث وثق جرائم وانتهاكات الحوثيين بحق الطفولة في محافظة مأرب خلال الفترة من أكتوبر 2014 وحتی ديسمبر 2021، وتنوعت تلك الجرائم بين القتل والإصابة والاعتداءات وتعذيب واعتقالات وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال من المدارس والاختطاف والإخفاء والتهجير القسري لهم.