مصور فيديو إنقاذ طفل عين شمس: وثقت شجاعة الشاب.. وكان ممكن تحصل كارثة

مشهد مُرعب أفزع أهالي منطقة عين شمس، حين شاهدوا طفلا صغيرا يتدلى من شرفة إحدى الشقق السكنية بالطابق الثالث أول أمس، لحظة وثقها سيد العباسي، طبيب، بهاتفه المحمول أثناء تواجده في مكتب صحة الأسرة المقابل للعقار الذي شهد واقعة إنقاذ طفل عين شمس.

فيديو يوثق لحظة إنقاذ طفل عين شمس

رصد خلال مقطع الفيديو الذي صوره في دقيقة و23 ثانية تقريبًا، مشاهد مفزعة أثناء محاولة الصغير الصعود مرة أخرى هربًا من الموت المحقق، لكنه فشل وتم إنقاذه على يد شاب آخر كان يقف بالأسفل، تحرك بشكل جيد من خلال الصعود سريعًا لإنقاذ حياة الطفل، في الوقت الذي وقف فيه الجميع يصرخ مناديًا على الطفل أن يتراجع، فيما قرر البعض منهم إحضار أغطية لفرشها انتظارًا لسقوط الطفل وحمله قبل أن يسقط أرضًا ويصيبه مكروه.

يروى «العباسي» لـ«الوطن»، تلك المشاهد المؤلمة التي قرر أن يوثقها أثناء تواجده برفقة زوجته بمكتب الصحة لتناول الجرعة الثالثة من التطعيم ضد فيروس كورونا، مؤكدًا أنه شاهد صرخات الناس من حوله، وقرر أن يوثق تلك اللحظة.

إهمال الأهل وشجاعة شاب

يقول إن مقطع الفيديو يحمل رسالتين أولهما، يجب على الأهالي الانتباه إلى أولادهم ومراقبة تحركاتهم حتى لا يتسبب تركهم في حدوث كوارث نحن في غنى عنها، مضيفًا: «فيه أهالي كتير بتنزل الشغل وتقفل على ولادها وده سبب كوارث كبيرة منها تسريب غاز أو حريق أطفال داخل الشقة في غياب الأهل، إحنا محتاجين الأهالي تنتبه لحاجة زي دي، لأن إزاي طفل زي ده وصل للبلكونة وأمه مش موجودة وأخته الصغيرة واقفة وراه عايزة تقلده وكان ممكن يحصل كارثة حقيقية والطفلين يموتوا».

وأضاف أن مقطع الفيديو رصد لحظة شجاعة شاب كان واقفًا بالأسفل وتحرك بشكل غير تقليدي، بعيدًا عن الجميع الذين انقسموا ما بين متفرجين وما بين محاولين إنقاذ الطفل بطرق تقليدية: «الشاب تعامل بذكاء وحرفية شديدة وسرعته في اتخاذ القرار هي اللي أنقذت الطفل اللي فضل يقاوح فترة طويلة دقيقتين تقريبًا ودي فترة تحمل صعبة على طفل صغير».

وكانت قد حصلت «الوطن» على مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ طفل بمنطقة عين شمس، بعد أن تدلى من شرفة شقته السكنية بالطابق الثالث، وتم إنقاذ حياته من الموت المحقق.