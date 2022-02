هشام نزيه يفوز بجائزة خاصة بالمملكة المتحدة عن موسيقى موكب المومياوات

نال الموسيقار المصري هشام نزيه، جائزة خاصة ضمن جوائز موسيقى الأفلام بالمملكة المتحدة، التي يقدمها الناقد الموسيقي جونثان بروكستون، وذلك عن موسيقى وألحان احتفالية موكب المومياوات الملكية.

وفي سرده لحيثيات منح الجائزة لنزيه، وصف بروكستون، موسيقى وألحان هشام نزيه في الاحتفال، قائلا: «الجزء الأكثر إثارة للإعجاب في الحفل الموسيقي كان تأليف الأوركسترا الذي قام به نزيه، الذي كان هائلا ومليئا بالموضوعات والدراما، والقوة والفخامة الأوركسترالية».

معلومات عن الجائزة

بروكستون هو عضو الجمعية الدولية لنقاد الموسيقى السينمائية وينشر مراجعات نقدية موسيقية لكل ألوان الموسيقى الدرامية منذ 1997، ونشر مراجعة لموسيقى وألحان الموكب الذهبي على موقعه بعد إقامته في أبريل الماضي، كما رشح للجمهور العودة لمتابعة موسيقى الاحتفالية عبر يوتيوب، واصفاً الموسيقى الأوركسترالية بأنها «مذهلة وتخطف الأنفاس بجمالها».

ومن بين الفائزين بجوائز موسيقى الأفلام بالمملكة المتحدة 2021، جيمس نيوتن هوارد الذي فاز بجائزة أفضل مؤلف موسيقي بالعام، عن موسيقى فيلمي Jungle Cruise وRaya and the Last Dragon.

وكرمت إدارة مهرجان الموسيقى العربية، هشام نزيه، بافتتاح دورته الثلاثين في نوفمبر 2021؛ تقديرا لمسيرته الموسيقية عبر أكثر من 20 عاما، بحضور ضيفة شرف المهرجان وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

كما استضافه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الأخيرة لمحاورة المؤلف الموسيقي الهندي أي آر رحمان، في ندوة ضمن أنشطة أيام القاهرة لصناعة السينما.

هشام نزيه ورحلته الموسيقية

هشام نزيه ألف الموسيقى الدرامية لأكثر من 40 عملا سينمائيا ودراميا، وتعاون مع أهم المخرجين بصناعة السينما المصرية، ونال جوائز عن موسيقى معظم أعماله، تُوجت بجائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2018 تقديراً لتميز مسيرته؛ ليصبح أول موسيقي ينال هذه الجائزة.