هشام نزيه عن موسيقى المهرجانات: علينا احترامها

رفض الموسيقار هشام نزيه، فكرة الدفاع أو الهجوم على أغاني المهرجانات، قائلا: «مش أنا اللي أقرر إن المهرجانات موسيقى أم لا، لأن الملايين قرروا أنها موسيقى، وعلى الجميع احترام ذلك، علينا احترام كل أنواع الفنون وتنوعها»، جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة تكريم الموسيقار الهندي أيه. أر رحمان، المقامة اليوم في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي.

هشام نزيه: الثقة بالنفس أهم عوامل النجاح في صناعة السينما

وخلال الندوة، قال هشام نزيه، إنه لم يكن يتخيل أن ألعابه خلال فترة الطفولة على الآلات الموسيقية، ستكون مهنته عندما يكبر، وسيتقاضى عنها أجرا، حيث كان حلمه وهو صغير دخول الاستديو، وتطرق خلال الحديث إلى عوامل نجاح التأليف الموسيقي، قائلا: إن الثقة بالنفس وفريق العمل من أهم عوامل النجاح في صناعة السينما.

وأشار الموسيقار المصري، إلى أن مهنة التأليف الموسيقي قد تفرض نوع من الوحدة، حيث تفرض نوع من العمل الفردي.

وحضر الندوة، مجموعة كبيرة من السينمائيين من بينهم السيناريست تامر حبيب، الفنان صبري فواز، المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، الناقد أندرو محسن المدير الفني للمهرجان، بالإضافة إلى الإعلامي شريف نور الدين.

أيه. أر. رحمان: جائزة أوسكار مهمة ولكنها لم تكن فارقة

وخلال ندوة تكريم أيه. أر رحمان، كشف العديد من التفاصيل في مسيرته الفنية والمهنية ومن أبرزها حصوله على جائزة أوسكار عن «Slumdog Millionaire»، بالإضافة إلى عدد من الجوائز الهامة في مجال التأليف الموسيقى منها «جرامي»، «بافتا» و«جولدن جلوب».

وقال الموسيقار الهندي: «كان لها بالطبع أهميتها ولكنها لم تكون فارقة في حياتي، لانني أحب تلك المهمة، ومن 2008، بدأ الحصول على الجوائز المالية والذهبية والبلاتنينة ولكن الفخر لي هو أن أقدم لشعبي الهندي تفسير لحياتهم وافتح امامهم الافاق».