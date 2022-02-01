رئيس غينيا بيساو يؤكد فشل الانقلاب: الوضع «تحت السيطرة»

قال رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، إن السلطات في بلاده تسيطر على الوضع بشكل كبير، وأن قوات الأمن تمكنت من إفشال محاولة الانقلاب التي تسببت في وقوع العديد من القتلى والجرحى، كما أنها نجحت في وقف الهجوم على الديمقراطيين على حد تعبيره، خلال مقطع فيديو نشره على صفحة الرئاسة على موقع فيسبوك، مضيفا: «كل شيء على ما يرام».

القبض على بعض المتورطين في الانقلاب والعدد غير معروف

من جهة أخرى، قال «إمبالو» في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أنا بخير والحمد لله»، وذلك عقب مكالمة مع وكالة فرانس برس للأنباء، مؤكدا أن عددا من أفراد قوات الأمن، جرى قتلهم خلال الهجوم الفاشل على الديمقراطية، على حد وصفه، وأن بعض المتورطين في المحاولة الانقلابية، اعتقلوا، لكنه لا يعرف العدد بالضبط.

طلقات نار في محيط مقر الحكومة

وكان مراسلو الوكالات الاجنبية، ومنها فرانس برس، أبلغوا بسماع أصوات إطلاق نار كثيف، وأعيرة نارية في محيط مقر الحكومة، مؤكدين أن مسلحين، نجحوا في حصار المقر، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، يحضره الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، ورئيس الوزراء نونو جوميز نابيام، اللذان كانا يشاركان في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، كما شهدت المناطق المحيطة حالات هروب من جانب السكان، كما خلت الأسواق من المارة، وأغلقت البنوك، ومرت عربات عسكرية في الشوارع.

إيكواس وجوتيريش أدانا محاولة الانقلاب

يذكر أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، أدانت محاولة الانقلاب في غينيا بيساو، وطلبت من العسكريين العودة إلى ثكناتهم، متابعة في بيان، أنها تدين بشدة محاولة الانقلاب، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى وقف فوري للقتال في البلاد، وكذلك الاحترام للمؤسسات الديمقراطية.