عاجل.. القبض على نشأت «مدعى النبوة» والتحقيق معه في 3 تهم إحداها تخص مصر

أعلنت السلطات اللبنانية القبض على نشأت منذر مدعي النبوة حيث أوقفته المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، مساء الثلاثاء لاتهامه بعدة جرائم، أبرزها ادعاء النبوة وتهديده مجموعة من الإعلاميين، والإساءة إلى دولة صديقة، وهي جمهورية مصر العربية.

ونقلت «سكاي نيوز» عن مصادر قضائية لبنانية أن مدعي النبوة تم إيقاف نشأت منذر في العاصمة بيروت، بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، ويخضع حاليا للتحقيق، وأن مدعي النبوة أوقف في نظارة أمن الدولة في بيروت، بناء على البلاغ المقدم من القاضي الشيخ وائل شبارو، والمحاميين محمد زياد جعفيل ونور الدين بعلبكي، والذي تأيد لاحقا ببلاغ من أمين دار الفتوى في لبنان، الشيخ أمين الكردي، بناء على توجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وطلب من النيابة العامة التمييزية باتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه وبحق وكل من يظهره التحقيق مشاركا معه، استنادا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات اللبناني.

أثار الجدل بسبب ادعائه للنبوة

وأثار منذر الجدل بعدما ادعى النبوة وظهر على وسائل التواصل الاجتماعي برفقة المنجمة كارمن شماس بشكل يدعوا للسخرية وتعرض لسخرية كبيرة خاصة من المصريين وبعدها أعلن عن منع دخول المصريين ديانته المزعومة.

وسيحاكم مدعى النبوة بسبب مواد القانون اللبناني المادة 317 المعدلة والمادة 474 والتي سيحاكم بموجبها بالاضافة لتهمة الاساءة لدولة صديقة وهي جمهورية مصر العربية، ويخضع نشأت حاليًا للتحقيق بواسطة النيابة اللبنانية.