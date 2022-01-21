فرويز يحلل شخصية نشأت مدعي النبوة: «نصاب وليس مصابا بالهوس»

قال الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي، إن مستشفيات الطب النفسي مليئة بحالات مشابهة لنشأت منذر مدعي النبوة في لبنان، إذ حلل شخصيته بأنه ليس مريضا بالهوس، فهو يدرك ما يفعله جيدا ويخاطب فئة معينة بحديقه: «شخصية نصابة، ويلعب على وتيرة فئة معينة للنصب عليها بهذا الأسلوب، هما طماعين وهو نصاب».

وأضاف «فرويز»، في مداخلة هاتفية عبر «تلفزيون الوطن» أن الظروف الاقتصادية في لبنان صعبة للغاية، ما يجعل البعض يبحثون عن الحلول الإلهية بعيدا عن الحلول الأرضية التي فشلت في إرضاء الشعب أو حل مشكلاته، لذا سبق أن خرجت عالمة فلكية وزعمت أنها تنبأت بظهور هذا النبي، تمهيدا لمدعي النبوة.

لغة الجسد تكشف ادعاءات نشأت

وتابع أنه عند قراءة لغة جسد نشأت، يتبين أنه يثني كتفيه وصدره للأمام وهي وقفة العظمة، لكنه ليس مريض بالعظمة، إذ كان مريضا بها لم يكن سيسمح لأحد بأن يقف إلى جواره ولما أضطر للرد على المصريين، ووقتها كان سيعتبر أن أي اعتراض عليه هو خروج على الله عز وجل.

وفيما يخض قراءة الفلك، أكد أستاذ الطب النفسي: «لا يعلم المستقبل إلا الله سبحانه وتعالى، والسيدة التي تقف بجواره في الفيديوهات فضحت نفسها، كونها تعلم أنه نصاب وتشاركه تلك العملية طمعا في المال بسبب الكساد الحالي بلبنان، ولو كانت ترى أنه نبي لاحترمته ولما أطلت بشعرها إلى جواره، فالمسلمة ترتدي الحجاب، وكذلك الأمر بالنسبة للمسيحيات عند دخول الكنيسة واليهوديات عندما يدخلن الكنيس».