بلاغ جديد ضد مدعي النبوة نشأت مجد النور يتهمه بالعنصرية وتحقير الشعائر

كشفت الوكالة الوطنية للاعلام (وكالة الأنباء الرسمية في لبنان)، عن تقديم بلاغ جديد ضد مدعي النبوة المدعو نشأت مجد الذي يلقب نفسه بالرسول نشأت مجد النور عليه السلام، يتهمه العنصرية والحض على النزاع وتحقير الشعائر الدينية.

بلاغ ضد مُدعي النبوة نشأت مجد النور وشريكته المنجمة كارمن شماس

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن القاضي الشيخ وائل شبارو، والمحاميين محمد زياد جعفيل، ونور الدين بعلبكي تقدموا، اليوم الخميس، للنيابة العامة التمييزية، طالبين الادعاء على نشأت مجد الذي يلقب نفسه بـ«الرسول نشأت»، وشريكته المنجمة كارمن شماس، التي تولت دعمه وتشجيعه وتحريضه والترويج لأفكاره عبر صفحاتها.

وأشار البلاغ إلى أن ذلك جاء إثر إقدام المدعو نشأت مجد الذي يلقب نفسه بـ«الرسول نشأت»، عبر مختلف حساباته، بادعاء النبوة والتعرض للدين الإسلامي ومقدساته كافة، من تعرض للذات الإلهية والنبي الأكرم محمد، وتحريف وتشويه آيات القرآن الكريم، بالاشتراك مع المنجمة كارمن شماس.

ودعا مقدمو البلاغ إلى التحقيق مع نشأت وشريكته والإدعاء عليهما ومن يظهره التحقيق فاعلا أو محرضا أو شريكا، وتوقيفهم تمهيدا لإحالتهم أمام القضاء الجزائي المختص بالجرائم الماسة بالدين وإثارة الفتن وانتحال صفة، استنادا للمواد 317 و473 و474 و391 من قانون العقوبات.

العقوبات التي تنتظر مدعي النبوة نشأت مجد النور

وتنص هذه المواد من قانون العقوبات اللبناني على أن كُل عمل وكل كتابة وكُل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يُعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى ثمانماية ألف ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.

وتنص كذلك على أن مَن أقدم على تحقير الشعائر الدينية التي تُمارس علانية أو حث على الإزدراء بإحدى تلك الشعائر عُوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.

ويواجه نشأت مُدعي النبوة تهمتين هما: العنصرية والحض على النزاع، وتحقير الشعائر الدينية.