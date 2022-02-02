8 نصائح للحوامل للوقاية من كورونا.. منها «الخروج من المنزل للضرورة»

وجّهت وزارة الصحة والسكان، نصائح مهمة للسيدات الحوامل، للحفاظ على صحتهم وصحة الأجنة من الإصابة بفيروس كورونا، إذ أكدت الوزراة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ضرورة العناية الشديدة بالسيدات الحوامل لتجنب الإصابة.

8 نصائح للحوامل للوقاية من كورونا

- تجنب الخروج من المنزل إلا فى حالات الضرورة القصوي، والمتابعة المستمرة مع الطبيب المختص، لمنع الاختلاط أو انتقال عدوى فيروس كورونا.

- الاهتمام بغسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا، خاصة بعد دخول المنزل مباشرة.

- تقوية جهازك المناعي، من خلال الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه الغنية بالفتيامينات، خاصة فيتامين C.

- تجنب لمس الأسطح في الأماكن العامة، فقد تكون محملة بالفيروسات.

- استشارة طبيبك الخاص بشأن الفيتامينات والمكملات الغذائية الطبية طوال فترة الحمل، لتعزيز صحة الجنين وحمايته من الأمراض والعدوى.

تجنب الاختلاط

- تجنب الاختلاط المباشر بالمصابين بالإنفلونزا وكل من تظهر عليه أعراض.

- تجنب لمس الوجه والأنف، والعين، دون غسل اليدين جيدا.

- الإكثار من تناول المياه والسوائل الطبيعية بشكل دائم.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، نفى في تصريحات تلفزيونية له، الشائعات التي ذكرت أنّ السيدة المُرضعة التي تلقت اللقاح، عليها عدم إرضاع طفلها، وأكد أنّ جميع لقاحات كورونا آمنة للسيدات الحوامل والمرضعات.

كما نفى مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، كل ما يشاع بشأن أنّ المرأة الحامل التي حصلت على اللقاح، يكون الجنين محصّن ضد الفيروس، لافتا إلى أنّ دراسات علمية كثيرة، أكدت أنّ الجرعة الثالثة من لقاح كورونا أكثر وقاية من الجرعتين الأولى والثانية، وهذا غير مؤكد حاليا مع وجود المتحورات الجديدة.