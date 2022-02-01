شهيرة: كورونا منعني من العودة للتمثيل.. وأرفض الهجوم على منى زكي

قالت الفنانة شهيرة، اليوم، إنها تتمنى العودة للعمل الفني ولكنها تخشى فيروس كورونا؛ خاصة أنها مرت بأيام صعبة للغاية بعد وفاة زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، متابعة: «أنا بعتبر حفيدي عمر محمد رياض ابني، وكل واحد ليه شخصيته، ومفيش حد زي محمود ياسين ولن يخلفه أحد».

الهجوم على الفنانة منى زكي كان مبالغ فيه للغاية

كما ردت «شهيرة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على قناة «المحور»، على الجدل والانتقادات التي تعرضت لها الفنانة منى زكي، بعد فيلمها الأخير «أصحاب ولا أعز» الذي تم عرضه على منصة «نتفليكس» واتهام البعض الفيلم بأنه يدعو ويحرض على الشذوذ، قائلة: «الهجوم مبالغ فيه، لو كان هناك انتقاد للقطة معينة ففي النهاية الأمر فني، وعلى الجمهور استيعاب ذلك، وأرفض الهجوم الشديد على منى زكي، وخصوصا على الفنان أحمد حلمي».

شهيرة: أنا مش فنانة جريئة

وعن مدى إمكانية تجسيدها دور الفنانة منى زكي في فيلم «أصحاب ولا أعز» حال عرضه عليها، قالت الفنانة شهيرة: «لو اتعرض عليا دور مني زكى في فيلم أصحاب ولا أعز هرفض، لأنني لست فنانة جرئية، وهذا الدور يتطلب الجرأة».