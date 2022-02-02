بعد ارتفاع إصابات كورونا.. «الصحة» توجه رسالة عاجلة للعاملين في الدولة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا خلال هذه الفترة، وتوقعت الوزارة خلال تقرير رسمي لها استمرار ارتفاع إصابات كورونا حتى مارس المقبل، وقالت الوزارة إن متحور أوميكرون وراء ارتفاع إصابات فيروس كورونا، بالإضافة إلى تهاون بعض المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية خاصة فى المواصلات العامة.

ودعت الوزارة المواطنين بالتزامن مع ارتفاع الإصابات بضرورة ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا طوال ساعات العمل، مشيرة إلى أهمية الحرص على التباعد البدني عن الآخرين بمسافة لا تقل عن 1 متر، وغسل اليدين باستمرار كإجراءات احترازية مهمة تحميك من العدوى، مؤكدة أن التدابير الصحية ما زالت السلاح الفعال للوقاية من الفيروس حتى الآن.

موقع تسجيل لقاح كورونا مصر

وجددت الوزارة مناشدتها للمواطنين بأهمية الحصول على اللقاح، من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية للحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين بحلول الربع الثاني من العام الجاري.

ووجهت وزارة الصحة رسالة لمصابي فيروس كورونا بالعزل المنزلى من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمصابي الفيروس المستجد، وقالت الوزارة لمصابي فيروس كورونا داخل العزل المنزلى لا بد من الحرص على أن تكون الأسطح مشتركة مثل «المقابض والأبواب والتليفون الأرضي والطاولات والكمبيوتر والحمام» نظيفة ومطهرة دائما، مؤكدة أن النظافة المستمرة تعمل على منه انتقال العدوى بفيروس كورونا للآخرين.

رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى

وفي سياق متصل أكدت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل جميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وطالبت من المواطنين أهمية الحصول على لقاحات كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.