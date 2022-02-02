الجمهورية الجديدة تستثمر في الكوادر البشرية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الجمهورية الجديدة تستثمر في الكوادر البشرية»، حيث بذلت الحكومة خلال الفترة الماضية جهودا ضخمة لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التي تقوم على بناء القدرات الرقمية ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال من خلال مضاعفة ميزانية بناء القدرات الرقمية 22 مرة خلال 3 سنوات، في ضوء الاهتمام بإعداد الكفاءات الرقمية لترتفع من 50 مليون جنيه لتدريب 4 آلاف شاب إلى 1.1 مليار جنيه، حيث يتم استهداف تدريب 200 ألف شاب خلال العام المالي الحالي في مختلف علوم الإتصالات والتكنولوجيا.

دعم وتأهيل الكوادر البشرية

وأوضح التقرير، أنّ الجمهورية الجديدة تركز بشكل كبير على دعم وتأهيل الكوادر البشرية في جميع المجالات، لذلك جاءت التوجيهات الرئاسية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعزيز الاستثمار في الكوارد البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة، واستخدام أفضل الوسائل تكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيا، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل.

التشغيل التجريبي لـ2 من مراكز مصر الرقمية

ولفت التقرير، إلى التشغيل التجريبي لـ2 من مراكز مصر الرقمية، والتشغيل الفعلي لـ5 مراكز، ليصل الإجمالي إلى 7 مراكز، وجار العمل على إنشاء 9 آخرين بتكلفة إجمالية للمرحلتين بقيمة 1.5 مليار جنيه، ضمن خطة تستهدف إنشاء مركز في كل محافظة لإتاحة التدريب التقني ورعاية الإبداع، بما تشهده معسكرات العصف الذهني وحاضنات ومسرعات أعمال للشركات لتدريب القائمين على هذه الشركات.