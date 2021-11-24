بروتوكول تعاون بين بتروجيت وبكتل الأمريكية لتدريب الكوادر البشرية

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة بتروجيت، وشركة بكتل الأمريكية، في مجال التدريب والدعم الفني لاختبارات التشغيل التجريبي والتشغيل الفعلي للمشروعات، حيث وقّع الاتفاقية المهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجيت والمهندس كريم الدسوقي، الرئيس التنفيذي لشركة بكتل في مصر.

برامج تدريبية للمهندسين والفنيين

وبموجب البروتوكول، تقدّم شركة بكتل، برامج تدريبية للمهندسين والفنيين بشركة بتروجت على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في تشغيل المشروعات واختبارات التشغيل، وإعداد وإصدار واعتماد آليات وإجراءات ومعايير العمل وفقا لأحدث النظم العالمية المتبعة، لاستخدامها وتطبيقها في المشروعات المستقبلية.

وتمثل الاتفاقية عنصر دعم لجهود بتروجيت، باعتبارها الذراع التنفيذي لقطاع البترول وضمن برنامج الشركة للتوسع في تنفيذ المشروعات بأعلى معايير للجودة، وأسرع معدلات للأداء سواء داخل مصر أو خارجها.

دعم التعاون في أعمال التشغيل التجريبي

ويتضمن البروتوكول دعم تعاون الشركتين في تنفيذ أعمال اختبارات التشغيل التجريبي والتشغيل الفعلي لمشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات، والذي يتم تنفيذه من خلال ائتلاف شركات إنبي وبتروجيت وبكتل، ويُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية لقطاع البترول.