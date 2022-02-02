زوج منال سلامة يغيب عن عملية نجله بسبب نقل عام: «شغلانة بدون قلب»

بعد إعلان الفنانة منال سلامة عن تعرض نجلها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية، في ظل عدم وجود زوجها المخرج عادل أديب إلى جوارها، تصدر زوج منال سلامة محركات البحث بعد أن منعته ظروف تصوير أحدث أعماله الدرامية من الحضور.

زوج منال سلامة لم يحضر عمليات نجله بسبب التصوير

وقالت الفنانة منال سلامة عبر حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك»، أن سبب غياب زوجها المخرج عادل أديب عن عملية نجله هو تصوير مسلسل «نقل عام»، الذي يعرض حالياً، إذ أن المخرج عادل أديب يسلم الحلقات على الهواء مباشرة.

ووصفت الفنانة منال سلامة عملها بالوسط الفني قائلة: «احنا بنشتغل شغلانة بدون قلب والناس فاكرة أن حياتنا من غير متاعب، الحمد لله ربنا يتم شفاه علي خير، ودي مش أول مرة أتعرض فيها للموقف ده».

المخرج عادل أديب ومسلسل نقل عام

وتشارك ابنة المخرج عادل أديب في مسلسل «نقل عام»، وقالت الفنانة الشابة أميرة أديب في تصريحات صحفية سابقة، إن والدتها الفنانة منال سلامة كانت ترفض دخولها مجال التمثيل خوفًا عليها من متاعبه، لكن والدها دعم الفكرة إذ يحرص دائما على أن تحقق ابنته ما تتمناه.

مسلسل «نقل عام» يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

آخر أعمال الفنانة منال سلامة

كان آخر أعمال منال سلامة فى مجال الدراما التليفزيونية هي حكاية «تقلها دهب»، التى تعد إحدى حكايات مسلسل إلا أنا ، وحققت القصة نجاحاً كبيراً بمجرد عرضها، إذ جسدت شخصية عزة، والدة فريال، التي جسدتها الفنانة هند عبد الحليم.