منال سلامة تعلن إجراء عملية جراحية لنجلها: «شغلتنا مفيهاش رحمة»

أعلنت الفنانة منال سلامة، عبر صفحتها الخاصة على «فيس بوك»، إجراء نجلها لعملية جراجية، ونشرت صورة له من داخل المستشفى، في أثناء تواجده بداخلها.

خضوع نجل منال سلامة لعملية جراحية

وعلّقت منال سلامة على الصورة: «ده علي ابني لسه خارج من العمليات الحمد لله ادعوله ربنا يتمم شفاه على خير، أنا عمري ما نشرت أي خبر وحش عني، أو عن اسرتي دائما بنحط الصورة الحلوة فقط، أنا بقول الكلام ده عشان الناس فاكرة الحياة بمبي طول الوقت، وده مش حقيقي».

وتابعت «سلامة»: «يعني أنا دلوقتي في المستشفى مع ابني لوحدي عشان جوزي بيصور مسلسل نقل عام اللي بيتعرض على الهواء، شغلنتنا مفيهاش رحمة، ودي مش أول مرة أتعرض للموقف ده، علشان إحنا بنشتغل شغلانة، بدون قلب والناس فاكرة إن حياتنا من غير متاعب، الحمد لله ربنا يتم شفاه على خير».

مسلسل «نقل عام»

يذكر أن مسلسل «نقل عام» من بطولة محمود حميدة، ومحمد محمود عبد العزيز، وميريهان حسين، ريم البارودي، محسن محيي الدين، نور خالد النبوي، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم نيكول سابا، من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.