بعد غياب 3 سنوات.. منال سلامة تعود للدراما بـ«تقلها دهب»

بعد غياب 3 سنوات، قررت الفنانة منال سلامة العودة إلى الدراما التليفزيونية من جديد من خلال مسلسل «تقلها دهب» ضمن حكاية مسلسل «إلا أنا»، التي تعرض على قناة dmc ضمن سلسلة الأجزاء التي بدأ عرضها منذ عدة شهور.

مسلسل منال سلامة مأخوذ عن قصة حقيقة

ووافقت منال سلامة على الدور لعدد من الأسباب، حيث أن المسلسل مأخوذ عن قصة حقيقة، وهذه المرة المرة الأولى التي تحدث في تاريخ الرياضة المصرية أن ينتج مسلسل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وأن تكون هناك قصة واقعية لأبطال أولمبين وعالميين يتم عرضها دراميا وهي الأقرب لواقع الأبطال.

ويعرض المسلسل تفاصيل دور البطلة فريال أشرف التي حصدت الميدالية الذهبية لوزن أكثر من 61 كجم سيدات في منافسات الكاراتيه بأولمبياد طوكيو.

معلومات عن قصة «تقلها دهب»

«تقلها دهب» هي الحكاية التاسعة والأخيرة من الموسم الثاني لمسلسل «إلا أنا» الذي يعرض على قناة dmc، ويشارك في بطولتها سارة عبدالرحمن، هالا السعيد، مصطفى درويش، منال سلامة، أحمد عبدالحميد وعدد آخر من الفنانين، ومن المقرر بدء عرض حلقاتها يوم السبت الموافق 25 ديسمبر الجاري.

بدأت شركة أروما للمنتج تامر مرتضي وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وروابط الرياضية في إنتاج مسلسل مستوحى من قصة حياة بطلات مصر الأوليمبين هداية ملاك وفريال أشرف وسمر حمزة ضمن سلسلة مسلسل إلا أنا والذي يتحدث فيه عن المرأة المصرية وقصة صعودها والذي يحظى بنسب مشاهدة عالية في الوطن العربي.

حكايات مسلسل إلا أنا

وعرضت قناة Dmc على مدار الأسابيع الماضية حكايات «بيت عز» بطولة سهر الصايغ، و«بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزي، و«بدون ضمان» بطولة هنادي مهنى وهاجر أحمد، «على الهامش» بطولة نرمين الفقي، «حكايتي مع الزمان» بطولة ميرفت أمين و«يبقى الأثر» بطولة نجلاء بدر طعم الدنيا» بطولة ايمان العاصي وتعرض حالياً حكاية «حلم حياتي» بطولة مايان السيد.