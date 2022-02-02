أعلى إنتاجية بأول مسابقة للحليب بمهرجان العلمين للهجن.. 6 كيلو للناقة

انتهت فعاليات اليوم الأول من مهرجان الهجن في العلمين، في صحراء مركز العلمين بمنطقة سيدى عبدالرحمن، بمحافظة مطروح، عقب انعقاد مسابقة الحليب، وهي أول مسابقة من نوعها يجري تنظيمها خلال النسخة الثالثة من المهرجان، بحضور عدد كبير من أبناء القبائل والمشاركين خلال الفعاليات، التي جرى افتتاح المهرجان بها.

30 مشاركاً في مسابقة الحليب

وقال الدكتور خالد شعيب، محافظ مطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إن مسابقة الحليب في مهرجان الهجن شارك بها 30 متسابقاً بنياق حليب، جميعهم من مربي الإبل في صحراء مصر الغربية، من أبناء قبائل مطروح؛ مشيراً إلى أن المسابقة أجريت بينهم، وجاءت أعلى إنتاجية بواقع 6 كيلوجرامات لناقة أحد المتسابقين، وهي أكبر كمية حلبتها ناقة بين الإبل المشاركة، ومن المقرر منح الخمسة الأوائل جوائز مالية كبيرة.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد المصري للهجن، الدكتور حمد خالد شعيب، منسق مهرجان الهجن بمطروح، أن مسابقة الحليب سيقام الجزء الثاني منها غداً الخميس، وباب التقدم مفتوح للمتسابقين الراغبين في المشاركة، لاستقبال أكبر عدد من الراغبين ممن لديهم نياق حليب.

مهرجان الهجن في العلمين

وانطلقت اليوم فعاليات مهرجان الهجن في العلمين، وتستمر على مدار أربعة أيام من الأربعاء 2 فبراير وحتى السبت 5 فبراير، وتنقسم الفعاليات إلى قسميمن يومي 2 و3 فبراير، ويومي 4 و5 فبراير، حيث يجري تنظيم مسابقات الهجن يشارك بها نحو 1000 متسابق، وأشار منسق المهرجان إلى أن هناك متسابقين من مختلف المحافظات، منها شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والشرقية، بخلاف محافظة مطروح، إضافة إلى متسابقين من دولة الإمارات الشقيقة الداعمة للمهرجان، والتي تقدم الجوائز للمتسابقين الفائزين بجميع الفعاليات.

وتستضيف محافظة مطروح، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ الإقليم، مهرجان الهجن الذي ينظمة الاتحاد المصري للهجن، بالتعاون مع الجانب الإماراتي، وذلك للحفاظ على التراث العربي الأصيل المتمثل في رياضة الهجن، التي ترتبط بها القبائل العربية في مصر والوطن العربي.