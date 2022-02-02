انطلاق مهرجان الهجن بالعلمين: 1000 مشارك وأول مسابقة لحليب الإبل

انطلق مهرجان الهجن الدولي في مدينة العلمين بمحافظة مطروح، تحت رعاية الاتحاد المصري للهجن ومحافظة مطروح وبالتعاون مع دولة الإمارات العربية، وذلك في ظل عدة مسابقات ستقام على مدار 4 أيام، تبدأ من اليوم الأربعاء وحتى 5 فبراير 2022، تحت إشراف لجنة مسابقات من المتخصصين بالاتحاد بمشاركة عدد كبير من المتسابقين.

أول مسابقة لحليب الإبل

قال الدكتور حمد خالد شعيب نائب رئيس الاتحاد المصري للهجن، في تصريح خاص لـ «الوطن»: لأول مرة يقام خلال مهرجان الهجن مسابقة لحليب الإبل في المهرجان داخل المضمار، لأكبر كمية من الحليب طبقا للنياق المشاركة عبر المتسابقين، وتستمر مسابقة الحليب يومين فقط (اليوم وغدا)، بينما تبدأ بدأت فعاليات المضمار يومي 4 و5 فبراير، ووصل إلى السباق هدية من الإمارات (5 من الهجن: 3 إناث لمسابقة الحليب التي انطلقت صباح اليوم في السادسة صباحا، و3 ذكور للسباق الذي سيُجرى عقب إنتهاء فعاليات مسابقة الحليب).

مهرجان هجن العلمين لتنشيط السياحة

ذكر «شعيب» أن مهرجان الهجن يقام للمرة الثالثة على أرض محافظة مطروح في العلمين بالتعاون بين الجانب المصري والإماراتي، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وينظمة الاتحاد المصري للهجن بعد نجاح فعاليات النسختين السابقيتن، اللتين تم تنظيمهما العام الماضي، ما يساهم في إحياء التراث البدوي على مستوى مصر وتنشيط هذا النوع من السياحة في محافظة مطروح.

ولفت إلى أن هناك 1000 متسابق في مهرجان الهجن من مختلف محافظات مصر من أبرزهم مطروح وشمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والشرقية.