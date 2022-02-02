القبض على صاحب فيديو «التحرش بطفلة أسفل سلالم عقار» في العجوزة

ألقت مباحث الجيزة القبض على شخص ظهر في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحرش بطفلة أثناء نزولها بسلم أحد العقارات، وعقب ارتكاب جريمته عدل وضع ملابسه بعد تحرشه بها، وانصرف مستقلا سيارة أجرة.

بلاغ من نجدة الطفل

تلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من نجدة الطفل بشأن تداول موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، فيديو لشخص يتحرش بطفلة بسلم أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة الأجرة التي استقلها الجاني، وتبين أنها ملك ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وأن قائد السيارة المتهم في بمقطع الفيديو هو زوج الأخيرة.

ضبط المتهم بالتحرش

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، واعترف أنه أثناء قيادته للسيارة المذكورة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة شاهد الطفلة وقام باستدراجها للعقار محل الواقعة بدعوى مساعدته لصعود السلم كونه يعانى من عرج بسيط، وعند تأكده من عدم تواجد أحد تحرش بها، إلا أن الطفلة انتابتها حالة من الفزع والبكاء وهرولت على سلم العقار ولحق بها المشكو فى حقه ثم استقل سيارته وفر هارباً وعقب ذلك أمكن التوصل إلى المجنى عليها، 6 سنوات، مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبسؤالها في حضور والدتها أيدت اعترافات المشكو في حقه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم بتحرير المحضر اللازم وعرضه على النيابة العامة.