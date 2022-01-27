الأمن يحدد هوية سائق تاكسي تحرش بطفلة والقبض عليه خلال ساعات

خلال الساعات الماضية انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سائق تاكسي وهو يتحرش بطفلة، وسط تعليقات غاضبة من رواد السوشيال ميديا، الذين تداولوا الفيديو على نطاق واسع، وقال مصدر إن الأجهزة الأمنية رصدت الفيديو المنتشر، الذي يبين قيام سائق تاكسي بالتحرش بطفلة علي سلم أحد العقارات، وأنه من خلال فحص الفيديو تم رصد رقم التاكسي وبالكشف عنه في المرور، تبين أن السيارة تتبع وحدة مرور في محافظة الجيزة.

وأضاف المصدر أنه تم التوصل إلى صاحب السيارة التاكسي الذي كان يقودها المتهم ورصدتها كاميرات المراقبة، مؤكدا أنه جار استدعاء صاحب السيارة لمعرفة ما إذا كان هو المتهم أم أن المتهم هو سائق السيارة فقط، وأوضح المصدر أنه خلال ساعات سوف يتم القبض علي المتهم.

فيديو التحرش على التواصل الاجتماعي

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع وفي جميع المنصات، سجلته إحدى كاميرات المراقبة، ويوضح مقطع الفيديو نزول طفلة من أحد طوابق أحد العقارات ثم ينزل وراءها شابا كان يتحرش بها، ورصدت الكاميرا خروج الشاب واستقلاله سيارة تاكسي، ورصدت الكاميرات أرقام السيارة.