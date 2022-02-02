تضارب توقعات المحللين بشأن مستقبل فول الصويا البرازيلي.. وأمريكا تدخل سباق الصادرات

سجلت صادرات البرازيل ارتفاعا في صادرات فول الصويا خلال العام الماضي 2021، وصل إلى 86,1 مليون طن، مع توقعات بمواصلة النمو خلال العام 2022 ليصل إلى 90 مليون طن متري، وفقا لتقرير صادر عن التجارة الخارجية البرازيلية.

وأظهر التقرير الذي استندت إليه مؤسسة «جلوبال بلاتس» في ورقة بحثية صادرة عنها اليوم، زيادة صادرات البرازيل من فول الصويا، أكبر منتج ومصدر للمحصول عالميا، لتقفز إلى 2,47 مليون طن في يناير الماضي.

موسم حصاد مبكر يدعم صادرات البرازيل من «الصويا»

واستندت ورقة «جلوبال بلاتس»، إلى توقعات التجار المحليين في البرازيل بارتفاع المحصلة النهائية لـ صادرات فول الصويا لبلادهم هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث بدأ موسم الحصاد لعام 2021/2022 «سبتمبر/ أغسطس» قبل الجدول الزمني المعتاد بـ3 أسابيع.

وكشفت إحدى شركات الاستشارات الزراعية لـ«جلوبال بلاتس»، عن زيادة المساحات المزروعة بفول الصويا بالبرازيل بنحو 2% عن العام الماضي، والبالغ إجمالي مساحتها 40,4 مليون هكتار.

موسم الجفاف البرازيلي يحول الدفة إلى صادرات الصويا الأمريكية

وفي المقابل، توقع محللون أن يضرب الجفاف محاصيل الصويا البرازيلية، ليتحول الطلب العالمي للسلعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على مدار عام 2022.

وتعد البرازيل والأرجنتين أكبر منافسي الولايات المتحدة لإنتاج فول الصويا على صعيد السوق العالمي.

وتابعت «جلوبال بلاتس»، في توقعاتها السابقة، أن يضغط تراجع الإنتاج العالمي للصويا على الأسعار العالمية للسلعة الغذائية الأساسية للعديد من الشعوب، حيث تعد مصدر رئيسي للغذاء في الصين والتي تستهلك أغلب احتياجاتها من السوق البرازيلي.

وأشارت الورقة البحثية إلى اعتماد الصين - أكبر مستورد لـ فول الصويا - على الاستيراد من البرازيل، بحيث استحوذت على 70% من إجمالي صادرات «الصويا» البرازيلية لعام 2021.