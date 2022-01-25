الجفاف يضرب أكبر منتجي فول الصويا في العالم

قال عدد من المحللين، إنه من المرجح أن يحصل الطلب على فول الصويا في الولايات المتحدة خلال العام الحالي 2022، على دعم، بسبب الجفاف الذي طال أمده في أكبر منافسيها من المنتجين، مثل البرازيل والأرجنتين، ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، وفق بيانات وتحليلات لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس».

وأضاف المحللون، أن مع كل تراجع في الإنتاج لفول الصويا البرازيلي بقيمة مليون طن في موسم المحاصيل 2021-22 (سبتمبر-أغسطس)، من المحتمل أن يرتفع الطلب على صادرات فول الصويا في الولايات المتحدة، بمقدار مليون طن في وقت واحد، وهو ما يزيد فرص نمو صادرات الولايات المتحدة منه، وتحقيق مكاسب بفضل انخفاض الإنتاج في البرازيل.

بعض ولايات البرازيل تعاني جفافا شديدا منذ نوفمبر

خفضت عدد كبير من وكالات الاستشارات الزراعية توقعاتها لإنتاج الفاصوليا البرازيلية في 2021-2022 إذ تواصل الولايات الجنوبية من البلاد، معاناة الجفاف الشديد منذ نوفمبر، في حين إن وزارة الزراعة الأمريكية، خفضت توقعات إنتاج فول الصويا البرازيلي في 2021-22 بمقدار 5 ملايين طن، وفقًا للتقديرات السابقة، لتكون 139 مليون طن في أحدث تقديراتها للعرض والطلب الزراعي العالمي، فقد خفضت شركة الإمدادات الزراعية الوطنية البرازيلية أيضًا توقعاتها، بمقدار 2 مليون طن لتصل إلى 140.5 مليون طن.

وأشارت التقارير، إلى أنه على الرغم من التخفيضات، إذا ذهبنا وفقًا لتوقعات الإنتاج الأخيرة من كل من Conab وUSDA، فإن البرازيل لا تزال في طريقها لإنتاج محصول فول الصويا بكميات كبيرة على الإطلاق، الذي سيكون أيضًا أعلى بمقدار 2.5 مليون طن على الأقل، من المستوى القياسي العام الماضي 138 مليون طن.

وأشار بعض المحللين، غير مقتنعين بأن البرازيل ستحصد مثل هذه الكميات الكبيرة، وسط الجفاف الطويل في المنطقة الجنوبية، ويعتقدون أن وزارة الزراعة الأمريكية وكوناب، قللت من تقدير ظروف الجفاف، في الواقع، خفضت بعض الشركات الاستشارية التي تتخذ من البرازيل مقرا لها، توقعاتها بما يصل إلى 12 مليون طن متري في يناير.

توقعات بانخفاض إنتاج فول الصويا

كما تتوقع AgRural ومقرها كوريتيبا، أن يبلغ إنتاج فول الصويا البرازيلي في 2021-22 عند 133.4 مليون طن متري، بانخفاض قدره 11.3 مليون طن متري، عن التقديرات السابقة، في حين خفضت سافراس وميركادو ومقرها بورتو أليجري، توقعاتها بمقدار 12.4 مليون طن إلى 132.3 مليون طن.

وأشارت إلى أن الأمر غير بعيد عن دولة الأرجنتين، التي شهدت جفافا اجتاح البلاد بأكملها تقريبًا منذ نوفمبر، ونتيجة لذلك، تدهورت ظروف محصول فول الصويا في البلاد، بشكل كبير في غضون أسبوعين حتى شهر يناير.

ووفقًا لبورصة الحبوب في بوينس آيرس، أو BAGE، فأن هناك عدد من محاصيل فول الصويا المزروعة، كان 30% في حالة جيدة إلى ممتازة، حتى 19 يناير، بانخفاض 18 نقطة مئوية على مدار الأسبوع و 57 نقطة أقل منذ أواخر ديسمبر.