الزراعة تعلن خطوات التعاقد على زراعة فول الصويا وعباد الشمس

طالبت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، المزارعين الراغبين في التعاقد على تسليم فول الصويا بالتوجه إلى مديريات الزراعة في المحافظات لتوقيع العقود.

وأوضحت رجب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: أنه تم إعداد عقود التعاقد وإرسالها إلى مديريات الزراعة بالمحافظات لتوثيق التعاقد مع المزارعين لتسليم المحصول نهاية الموسم واستلام المقابل بعد 72 ساعة فقط من التوريد وفقا لما هو منصوص في العقد».

وتابعت: «أن التعاقد موثق من قبل محكمين بوزارة العدل لتسليم المحصول إلى شركتي الإسكندرية للزيوت والصابون وشركة دانون للصناعات الغذائية»، موضحة أن هذا العام هو الأول في تطبيق الزراعة التعاقدية بعد مجهودات استمرت عامين، حيث تعاني مصر من فجوة كبيرة في الزيوت بلغت 95% بسبب السياسات السابقة التي قضت على الزراعات الزيتية واستبدلتها بمحاصيل أخرى لم تدر ربحا للمزارع».

وأوضحت أن الفدان المنزرع بفول الصويا يعطي إنتاجية تصل إلى طن و600 كيلو من البذور، وأعلنت وزارة التموين استلامه من المزارعين بـ8000 جنيه للطن.

وأشارت إلى توفير كميات مناسبة من التقاوي سيتم اكثارها للتوسع في الزراعة العام المقبل بمساحات أكبر في إطار خطة لتوسيع رقعة المحاصيل التي تزرع بنظام تعاقدي وتشمل أيضا عباد الشمس وسيتم العمل على التعاقد مع القطن أيضا.

ولفتت إلى أن كارثة تفشى فيروس كورونا تسببت في أزمات كبيرة في العالم، حيث أكدت على ضرورة اعتماد كل دولة على ذاتها لتوفير احتياجاتها من الغذاء وهو ما رفع من أسعار المنتجات الزراعية عالميا، حيث وصل سعر طن فول الصويا تسعة آلاف جنيه.

ووفقا لمعهد المحاصيل التابع لوزارة الزراعة فإن إجراءات التعاقد تتم من خلال إبلاغ مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة بحجم المساحة المراد زراعتها، ثم التعاقد علي كمية التقاوي، ثم يعقد الاتفاق بين 3 جهات تمثله شركة إسكندرية للزيوت والصابون التابعة لوزارة التموين والمزارع والطرف الثالث ممثل في مركز التعاقدات الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ويسجل العقد ومن ثم تعاين اللجنة قطعة الأرض.

أما الخطوة الخامسة فتكون بمتابعة ممارسات المزارع باستمرار والتوجيه بمجموعة من الإرشادات من قبل متخصص في المحاصيل الزيتية لعباد الشمس أو فول الصويا، بالإضافة إلي توجيهه للالتزام بتوصيات للحفاظ علي محصوله من التعرض للإصابة.

أما شروط تعاقد المزارع علي فول الصويا فتكون بإلزام المزارع بزراعة المساحة وعدد الأحواض المتفق عليها بالعقد، والتزام الطرف الأول «الجهة المسئولة والمتفق معها» بتسليم الطرف الثاني «المزارع» جميع مستلزمات الزراعة بقيمة العقد المتفق عليه من تقاوي وأسمدة ومبيدات وأي مستلزمات أخري تتطلبها عملية الزراعة.

وفقا للضوابط يلتزم المزارع عند استلام المستلزمات الزراعية بالتوقيع علي إيصال الاستلام الموضح بالكمية والصنف والسعر وذلك بمثابة فاتورة مؤجلة الدفع تخصم عند التوريد دون احتساب أي فوائد، وتلتزم الجهة التعاقدية بسداد المبالغ المستحقة بعد تسليم الإنتاج محل التعاقد كاملا دون تأخير .

ويقر المزارع أنه في حالة التقاعس ببنود العقد من توريد المنتج يلتزم برد قيمة المستلزمات المسلمة إليه أثناء التعاقد مضاعفة 100% وذلك حسب ما ورد إليه والموقع عليها باستلامها، و يلتزم المزارع بتوصيل المحصول محل التقاعد إلي مركز تجميع الجهة التعاقدية وذلك في نطاق مركز أو مدينة التعاقد.