«العصفوري» مشرد بالدقهلية: مراتي أخدت فلوسي والشارع أحن ‏عليا

انقلبت حياته رأسا على عقب بين ليلة وضحاها، بعد أن أخذت زوجته الثانية أولاده وهربت بعيدا عنه، حتى لا يتمكن من رؤيتهم، ولتحرمه من العيش معهم رغم ظروفه الصحية الصعبة، إذ يعاني من أمراض جعلت من عمله أمر صعب فأصبح عاجزا حتى على إعالة نفسه، ووجد نفسه يجلس في الشارع في انتظار الإحسان من المارة، لعلهم يمنحونه ما يساعده على قضاء يومه.

كان عندي بيت أنام فيه

يروي «العصفوري»، صاحب الـ 62 عاما من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، لـ «الوطن»: «نفسي أرجع أعيش حياتي بكل بساطة ويكون عندي بيت أنام فيه، وأبقى جمب عيالي بدل ما اتاخدوا مني وبقيت بلا حول ولا قوة، خسرت كل حاجة عيالي ومالي وبقيت في الشارع»، ويأمل العجوز أن يرى أبناءه ولو لمرة واحدة قبل أن يرحل عن الحياة، ليملأ عيناه برؤياهم ويريح قلبه من وجع الفراق.

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ويفيض بالدموع في أثناء حديثه عن أبنائه، فقد تزوج مرتين: الأولى أخذت ابنه وهربت ولم يتمكن من الوصول إليه، والزوجة الثانية أخذت منه كل أملاكه وأولاده وطردته من البيت، ومن يومها وهو يسكن الشارع: «حياتي اتدمرت وتعبي زاد، أنا مريض وعندي تبول لا إرادي نفسي بتصعب عليا والتدهور اللي حصلي وجعني، نفسي ألاقي حل».

يحلم بمكان يعيش فيه

وأضاف أنه يأمل أن يجد ما يعينه على تلك الحياة: «كل اللي طالبه مكان يؤيني من الشارع وبهدلته وأرجع إنسان طبيعي تاني، وأقدر أشوف عيالي واخدهم في حضني، ونفسي اتعالج مستشفى تتبنى حالتي وتعالجني، لأني مبقتش قادر استحمل التعب»، متمنيا الحصول على معاش ثابت يمنعه عن مد يده وانتظار المال من الآخرين.