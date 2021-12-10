إنقاذ مشرد في الإسكندرية.. محامي ترك أسرته وأطفاله قبل 6 سنوات

وجّهت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق «أطفال وكبار بلا مأوي»، بمحافظة الإسكندرية إلى إنقاذ مشرد بلا مأوي متواجد بمنطقة سيدى بشر، وعلي الفور تحرك الفريق وتبين من خلال دراسة حالته أن المواطن يدعي «إ.ع»، 42 عاما والمهنة من واقع البطاقة محامي، يعيش وسط أسرة ميسورة تزوج وأنجب طفلين وتدهورت حالته الصحية نتيجة إدمانه المخدرات وانفصل عن زوجته وترك المنزل منذ 6 سنوات، ويعاني من التهابات جلدية شديدة ومشاكل في قدميه.

المشرد محامي ترك أسرته قبل 6 سنوات

وعلى الفور وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، تم نقله لمستشفى أبي قير العام لاتخاذ الإجراءات، وبالفعل تم حجزه وسيتم إجراء الفحوصات اللازمة له وتم توفير ملابس وسيتم متابعة الفريق للحالة بالمستشفى.

وسيقوم الفريق بتوفير دار رعاية بعد تماثله للشفاء بالتعاون مع الفريق المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، كما سيتم التواصل مع أسرته في القاهرة لبحث إمكانية عودته مرة أخرى لهم.