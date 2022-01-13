رواد السوشيال ميديا يبحثون عن أسرة مسن مشرد بشوارع الفيوم: أطرافه محروقة

مُسن مريض بلغ من العمر أرذله، يجلس وحيداً مشرداً في شوارع قرية مطرطارس التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، فاقداً للأهلية، مصابا بحروق في أطرافه الأربعة، لا يمتلك بطاقة شخصية أو أي شيء قد يدل على هويته، ينام على الرصيف في حالة يرثى لها، جعلت أهالي القرية يطلبون الإسعاف لتنقله إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مُطالبين بتوفير سكن كريم أو مأوى له في إحدى دور الرعاية حتى يعيش آخر أيامه بصورة آدمية.

العثور على مُسن محروق

وقال محمد يوسف، أحد أهالي قرية مطرطارس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّهم فوجئوا صباح اليوم، بوجود مُسن في العقد السابع من العمر، فاقد الأهلية، وتبدو عليه علامات المرض والتعب الشديد، بالإضافة إلى وجود آثار حروق في أطرافه الأربعة، وكان يرتجف من البرد، ولا يملك أي إثبات شخصية، واتصل الأهالي على الفور بالإسعاف لتنقله إلى المستشفى.

نقل المسن لمستشفى الفيوم العام

وأضاف «يوسف» أنّهم حاولوا التحدث إليه ومعرفة اسمه أو هويته أو محل إقامته ولكنه لا يتحدث، موضحاً أنّ الإسعاف نقلته إلى قسم الحروق بمستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، ولكن في حال خروجه من المستشفى سيعود للشارع مجدداً.

أهالي القرية يطالبون بإنقاذ المُسن

وطالب أهالي قرية مطرطارس، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بضرورة إيجاد حل سريع لإنقاذ هذا المُسن، وتوفير حياة كريمة له في أواخر أيامه حتى يلقى وجه كريم، وإيداعه في إحدى دور الرعاية، أو دور المُسنين التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي نظراً لحالته الصحية السيئة.

البحث عن أسرة المسن على السوشيال ميديا

وأشار أحد أهالي قرية مطرطارس، إلى أنّهم التقطوا صورة له، وسيقوموا بنشرها عبر صفحات السوشيال ميديا والمجموعات المشهورة بمحافظة الفيوم، أملاً في أنّ يكون له أبناء أو أقارب ويتعرفون عليه ويأخذونه ليعيش في منزلهم بدلاً من وضعه داخل إحدى دور الإيواء.