مهرجان أسوان يكرم الصومالية هيباق عثمان بجائزة نوت للإنجاز

منحت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الصومالية هيباق عثمان، مؤسسة حركة كرامة لإنهاء العنف ضد المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، وتكريمها خلال افتتاح الدورة السادسة التي ستعقد في الفترة من 23 إلى 28 فبراير.

وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان، إن «هيباق» واحدة من أهم المدافعات عن حقوق المرأة في العالم، ونجحت من خلال تأسيسها لحركة كرامة في تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع ببعض مناطق النزاع مثل ليبيا وسوريا، كما جرى اختيارها كواحدة من أكثر 500 مسلم نفوذا، وهي عضوة في العديد من المجالس، بما في ذلك التحالف النسائي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة من أجل السلام، كما عملت سابقًا كعضو في الهيئة الاستشارية للمجتمع المدني التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومجلس إدارة العمل المباشر للمانحين، كما عُينت كزميلة أولى في أكاديمية جيمس ماكجريجور بيرنز للقيادة، كلية تشرشل، جامعة كامبريدج.

مرفت التلاوي: هيباق عثمان قادت الحملة العالمية من أجل العدالة

وأشارت «التلاوي» إلى أن هيباق عثمان قادت الحملة العالمية من أجل العدالة لـ«نساء الراحة» - النساء الكوريات اللاتي أجبرن على العبودية الجنسية خلال احتلال القوات اليابانية في الأربعينيات، وذلك من خلال العمل مع الناجين والأقارب، ونظمت الحملة جلسة إحاطة للكونجرس في مبنى الكابيتول الأمريكي أدت إلى إصدار قرار مجلس النواب رقم 121، وهو بيان شامل يطالب الحكومة اليابانية بالاعتراف والاعتذار علنا عن هذه الفظائع، والالتزام بتثقيف الأجيال المقبلة حول القضية، واختتمت الحملة بالمؤتمر العالمي في لوس أنجلوس حول الاسترقاق الجنسي العسكري الياباني.

وأكدت الدكتورة عزة كامل، نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان، أن هيباق عثمان تعتبر رمزا للنضال من أجل حقوق المرأة، إذ تمتلك تاريخا مشرفا في هذا المجال، ولديها العديد من الإنجازات، من بينها تأسيس مركز المبادرات الاستراتيجية للمرأة للعمل من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، وحضور أصوات النساء في عمليات حل النزاعات في إفريقيا، كما قادت مشروعا يهدف إلى بدء عملية المصالحة في القرن الإفريقي، من خلال الجمع بين 30 منظمة و 60 ممثلاً من جميع أنحاء المنطقة، وجلب المشروع النساء الصوماليات من العشائر المتحاربة للعمل معا لأول مرة.

تكريم سوسن بدر في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

ويكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السادسة أيضا، الفنانة سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد، تقديرا لمشوارهما الإبداعي الطويل ودورهما البارز في دعم قضايا المرأة والتعبير عنها على الشاشة.

ويعقد المهرجان بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وجامعة أسوان، وبشراكة مع سفارة الاتحاد الأوروبي في مصر، وبلان إنترناشيونال إيجيبت، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة أكت، ودي جي فايبس، وبنك التعمير والإسكان، وجيمناي إفريقيا، وسمارت فيجن، وبركة ويب.