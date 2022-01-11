مهرجان أسوان لأفلام المرأة يقدم منحة لإنتاج الأعمال السينمائية القصيرة

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تقديم منحة لإنتاج الفيلم القصير (روائي أو تسجيلي)، سعيا لأن يكون المهرجان منصة لإطلاق أفلام جديدة تضاف لأفلام المرأة، وزيادة الفرص المتاحة لصانعات وصناع الأفلام خاصة من جنوب مصر.

فتح باب التقدم للحصول على منحة الفيلم القصير

وكشفت إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة، عن فتح باب التقدم للحصول على منحة الفيلم القصير، الذي يشترط أن يتناول قضية من قضايا المرأة، أو شخصية نسوية مؤثرة، أو يمثل إبداع النساء، وتجمع المنحة بين الدعم المالي واللوجيستي ( توفير المعدات والتجهيزات لمرحلة التصوير وما بعدها) للأفلام الفائزة بالمنحة، بالتعاون مع عدد من شركات الإنتاج السينمائي، ويمكن للراغبين في المشاركة ملء استمارة التقديم عبر هذا الرابط .

تلقي سيناريوهات الأفلام المشاركة حتى 5 فبراير

وقالت إدارة المهرجان، إن تلقي سيناريوهات الأفلام المشاركة مستمرة حتى 5 فبراير المقبل، فيما سيجري الإعلان عن مشروعات الأفلام الفائزة بالمنحة خلال فعاليات الدورة السادسة التي ستعقد في الفترة من 23 إلى 28 فبراير المقبل.