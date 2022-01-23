سوسن بدر لسيدة شبَّهتها بـ«امرأة لوط» بعد دعمها لـ منى زكي: ده التدين؟

دافعت الفنانة القديرة سوسن بدر، عن الفنانة منى زكي، بعد الانتقادات الحادة من قبل البعض على مشاهدها في فيلم «أصحاب ولا أعز»، والذي يُعرض على منصة «نتيفلكس»، إذ أن البعض ذكر أن مشاركة منى زكي في هذا الفيلم يُعد «سقطة أخلاقية لها»، فيما يرى آخرون بأن الفيلم يروج للمثلية.

سوسن بدر تدعم الفنانة منى زكي بعد فيلم «أصحاب ولا أعز»

وقالت «بدر»، على صفحتها الرسمية بموقع «انستجرام»: «منى زكي تاريخ فنى جميل صنعتيه من أول لحظة ظهرتي فيها بموهبتك الحقيقية وملامحك الجميلة وإيمانك بنفسك وفنك، منى زكي الموهوبة المحترمة.. بحبك».

سيدة تهاجم سوسن بدر بعد دفاعها عن منى زكي

فيما علقت إحدى السيدات على تدوينة سوسن بدر وقالت «للأسف.. امرأة لوط لمجرد أنها كانت مشجعة الفكرة أصابها عذاب قومها، انتم بتصنعوا تاريخكم بنفسكم وآخرتكم بتكون حصاد لما زرعتم، الله يخلصنا منكم، عباد الفن والله مش أكتر، مش بيهمكم إلا الفلوس، وفي الآخر مابتناموش إلا بالحبوب المهدئة، يلا، كورونا بتنضف الأرض من أمثالكم، ربنا يرحمنا برحمته».

سوسن بدر ترد على من شبَّهتها بـ «امراة لوط»

وردا على هذا الهجوم، وضعت سوسن بدر تعليق هذه السيدة، على ستوري الإنستجرام، وتساءلت مستنكرة: «هو ده التدين؟».

ولا يزال الجدل متواصلا حول فيلم «أصحاب ولا أعز»، الذي تصدر قائمة المواضيع الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وعدد من الدول العربية منذ إطلاق عرضه عبر منصة نتلفيكس في 20 يناير الجاري، وتصاعدت حدة المنتقدين للفيلم، إذ يروا أنه يروج للمثلية والخروج عن قيم المجتمعات العربية، حتى وصل مطالبات المنتقدين بحذفه ورفع دعاوى قضائية ضده.