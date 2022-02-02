رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يجري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء أكرم الجوهري مدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، واللواء هشام السويفي رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بكر عبدالوهاب مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، ومسؤولي الوزارات وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.

تواجد مسؤولي الوزارات في الحي الحكومي

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التأكيد على أهمية تواجد مسؤولي الوزارات المختلفة في الحي الحكومي، والعمل بصورة تدريجية من هناك، بهدف الاطمئنان على التشغيل التجريبي للمقار الحكومية بالعاصمة الإدارية، ومدى جاهزيتها للانتقال بشكل كامل للعمل من الحي الحكومي، إلى جانب تشغيل مختلف المرافق، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال الاجتماع، قدمت المهندسة راندة المنشاوي، عرضاَ تفصيلياً عن الموقف التنفيذي لمشروع انتقال الحكومة للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى موقف أعمال التشطيبات النهائية واستكمال الأعمال الكهروميكانيكية والأنظمة الخاصة بـ«الواي فاي»، وتقوية شبكات المحمول، وغيرها من الأعمال بالمبانى الحكومية، وموقف أعمال تنسيق الموقع العام للطرق والمحاور الرئيسية.

ونوهت المنشاوي، خلال العرض، إلى موقف تنفيذ المنظومات الخاصة داخل المباني الحكومية، ومنها منظومة الصوتيات والمرئيات، وكاميرات المراقبة، وشبكات المحمول، ومنظومة الطاقة الشمسية أعلى المباني الحكومية، موضحة كذلك موقف تنفيذ المرافق بالحي الحكومي.

موقف تنفيذ البنية التكنولوجية وأعمال الرقمنة والتطبيقات

كما تطرقت المهندسة راندة المنشاوي، إلى موقف تنفيذ البنية التكنولوجية وأعمال الرقمنة والتطبيقات، وكذا ما يتعلق بأعمال ربط المباني الحكومية، ومركز معلومات العاصمة، ومركز البيانات الموحد، مشيرة إلى أنه جار التشغيل التجريبي لعدد من التطبيقات المشتركة في المقار الحكومية.

ونوهت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، إلى ما جرى تنفيذه من برامج تدريبية للموظفين المنتقلين للعمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع، جرت متابعة الموقف التنفيذي لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية، بما في ذلك البنية التحتية للاتصالات بالحي الحكومي، وتغطية شبكات المحمول بالحي، وكذا أنظمة الصوتيات والمرئيات بعدد من المباني الحكومية، فضلاً عن البنية التحتية للاتصالات بالأحياء السكنية، والبنية التحتية للاتصالات بالطرق والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي لتركيب نظام التغذية الكهربائية الخاص بشبكات المحمول.